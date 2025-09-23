Love crime: आधी रात शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, घरवालों ने पकड़ा और जमकर की पिटाई, फिर दोनों के बांध दिए हाथ-पैर

अंबिकापुर. लखनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हडक़ंप मच गया जब आधी रात को एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका (Love crime) से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। घरवालों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर सामाजिक बैठक कर प्रेमिका को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया गया। इसकी शिकायत भी किसी की ओर से थाने में नहीं कराई गई है। मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मामला सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुहपुटरा का है। सूरजपुर जिले के ग्राम तेलईकछार निवासी शादीशुदा युवक अपनी पुरानी प्रेमिका (Love crime) से मिलने सोमवार की आधी रात को उसके घर पहुंच गया। प्रेमिका भी शादीशुदा है और फिलहाल अपने ससुराल में रह रही थी।
युवक चुपचाप घर में घुसा, लेकिन परिजनों की नजर पड़ गई और उन्होंने तत्काल उसे पकड़ लिया। इसके बाद गांववालों के साथ मिलकर प्रेमी-प्रेमिका के हाथ-पैर बांध दिए और युवक की जमकर पिटाई (Love crime) की।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दरबार में सामाजिक फैसले के तहत प्रेमिका को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया गया। घटना (Love crime) की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से किसी ने भी लखनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।