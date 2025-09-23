Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Love crime: आधी रात शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, घरवालों ने पकड़ा और जमकर की पिटाई, फिर दोनों के बांध दिए हाथ-पैर

Love crime: प्रेमी भी है शादीशुदा, पिटाई करने के बाद गांव में दरबार लगाकर प्रेमिका को प्रेमी के कर दिया गया सुपुर्द, दोनों पक्षों की ओर से थाने में नहीं कराई गई शिकायत

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 23, 2025

Love crime
Hand-leg tied boyfriend-girlfriend (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. लखनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हडक़ंप मच गया जब आधी रात को एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका (Love crime) से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। घरवालों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर सामाजिक बैठक कर प्रेमिका को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया गया। इसकी शिकायत भी किसी की ओर से थाने में नहीं कराई गई है। मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मामला सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुहपुटरा का है। सूरजपुर जिले के ग्राम तेलईकछार निवासी शादीशुदा युवक अपनी पुरानी प्रेमिका (Love crime) से मिलने सोमवार की आधी रात को उसके घर पहुंच गया। प्रेमिका भी शादीशुदा है और फिलहाल अपने ससुराल में रह रही थी।

Boyfriend caught (Photo- Patrika)

ये भी पढ़ें

Live murder: Video: मूंगफली खाने पर हुई लड़ाई के बाद पिता-पुत्र को बोलेरो से कुचलकर मार डाला, दूसरा बेटा गंभीर
अंबिकापुर
Live murder

युवक चुपचाप घर में घुसा, लेकिन परिजनों की नजर पड़ गई और उन्होंने तत्काल उसे पकड़ लिया। इसके बाद गांववालों के साथ मिलकर प्रेमी-प्रेमिका के हाथ-पैर बांध दिए और युवक की जमकर पिटाई (Love crime) की।

Love crime: थाने में अब तक शिकायत नहीं

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दरबार में सामाजिक फैसले के तहत प्रेमिका को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया गया। घटना (Love crime) की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से किसी ने भी लखनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

ये भी पढ़ें

Big negligence: परीक्षा के दिन भी 2 घंटे देरी से स्कूल पहुंचे शिक्षक, इंतजार करने के बाद घर लौटे छात्र-छात्राएं
बलरामपुर
Big negligence

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 08:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Love crime: आधी रात शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, घरवालों ने पकड़ा और जमकर की पिटाई, फिर दोनों के बांध दिए हाथ-पैर

