Love crime: आधी रात शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, घरवालों ने पकड़ा और जमकर की पिटाई, फिर दोनों के बांध दिए हाथ-पैर

अंबिकापुर. लखनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हडक़ंप मच गया जब आधी रात को एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका (Love crime) से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। घरवालों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर सामाजिक बैठक कर प्रेमिका को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया गया। इसकी शिकायत भी किसी की ओर से थाने में नहीं कराई गई है। मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।