Big negligence: परीक्षा के दिन भी 2 घंटे देरी से स्कूल पहुंचे शिक्षक, इंतजार करने के बाद घर लौटे छात्र-छात्राएं

रामानुजगंज. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली (Big negligence) का एक और उदाहरण सामने आया है। विकासखंड बलरामपुर के ग्राम लुरगी खुर्द प्राथमिक शाला लेफरी में त्रैमासिक परीक्षा के पहले ही दिन शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचे। निर्धारित समय सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन स्कूल में तैनात दोनों शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे, जिससे छात्र-छात्राओं को परीक्षा दिए बिना लौटना पड़ा।