बलरामपुर

Big negligence: परीक्षा के दिन भी 2 घंटे देरी से स्कूल पहुंचे शिक्षक, इंतजार करने के बाद घर लौटे छात्र-छात्राएं

Big negligence: सुबह 11 बजे से शुरू होनी थी परीक्षा, 10 बजे शिक्षकों को पहुंचना था स्कूल लेकिन ढाई घंटा देरी से पहुंचे, जिम्मेदार कर रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 23, 2025

Big negligence
BEO reached in school for inspection (Photo- Patrika)

रामानुजगंज. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली (Big negligence) का एक और उदाहरण सामने आया है। विकासखंड बलरामपुर के ग्राम लुरगी खुर्द प्राथमिक शाला लेफरी में त्रैमासिक परीक्षा के पहले ही दिन शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचे। निर्धारित समय सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन स्कूल में तैनात दोनों शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे, जिससे छात्र-छात्राओं को परीक्षा दिए बिना लौटना पड़ा।

परीक्षा के दिन सभी बच्चे समय पर स्कूल पहुंच गए थे। करीब 2 घंटे तक बच्चे स्कूल परिसर में बैठे इंतजार करते रहे। बताया जा रहा है कि कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए न तो प्रश्नपत्र उपलब्ध थे, न ही कोई पर्यवेक्षक शिक्षक मौजूद था। अंतत: परेशान अभिभावकों ने पूरी स्थिति (Big negligence) का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार प्राथमिक शाला लेफरी में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इसके बावजूद परीक्षा के दिन कोई शिक्षक निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंचा। यह घटना शिक्षा विभाग की लापरवाही (Big negligence) को उजागर करती है।

अभिभावकों ने सवाल उठाए हैं कि जब परीक्षा जैसे अहम दिन भी शिक्षक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो रोज़ाना पढ़ाई कैसी होती होगी। कई ग्रामीणों ने कहा कि यह बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है और प्रशासन को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए।

Big negligence: बीईओ ने मौके पर पहुंच ली जानकारी

घटना (Big negligence) की सूचना मिलते ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरिशंकर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और बताया कि त्रैमासिक परीक्षा निर्धारित थी।

शिक्षकों को सुबह 10 बजे तक स्कूल में पहुंचना था, लेकिन वे दोपहर 12.20 बजे पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जा रही है। दोषी शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

23 Sept 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Big negligence: परीक्षा के दिन भी 2 घंटे देरी से स्कूल पहुंचे शिक्षक, इंतजार करने के बाद घर लौटे छात्र-छात्राएं

