Rural garbage cafe: मैनपाट में शुरु हुआ देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, कचरा लाने पर मिलेगा नाश्ता और खाना

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के मैनपाट जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रोपाखार में आज देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे (Rural garbage cafe) शुरू किया गया। यह कैफे स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन सरगुजा, एलआईसी एचएफएल ग्रीन टुमॉरो परियोजना तथा फिनिश सोसायटी की अनूठी पहल है। यहां प्लास्टिक के कचरे से नाश्ता और भोजन मिलेगा, इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट का वजन फिक्स किया गया है। इससे लोगों में पर्यटन स्थल को साफ-सुथरा रखने की जागरुकता आएगी।