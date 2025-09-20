Ambikapur-Renukoot Rail line: उत्तर प्रदेश के मंत्री पहुंचे अंबिकापुर, बोले- अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाइन के लिए करेंगे हरसंभव मदद

अंबिकापुर। सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति ने अंबिकापुर-रेणुकूट नई रेल लाइन (Ambikapur-Renukoot Rail line) परियोजना को आगामी आम बजट में शामिल करने की मांग को लेकर शहर प्रवास पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र से स्थानीय सर्किट हाउस में मुलाकात की। डॉ. मिश्र ने दुरस्थ और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए इस रेल लाइन परियोजना को बहु उपयोगी और वाराणसी से सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।