अंबिकापुर

Ambikapur-Renukoot Rail line: उत्तर प्रदेश के मंत्री पहुंचे अंबिकापुर, बोले- अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाइन के लिए करेंगे हरसंभव मदद

Ambikapur-Renukoot Rail line: सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति के सदस्यों ने मंत्री से की मुलाकात, कहा- अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाइन का रेट ऑफ रिटर्न काफी बेहतर

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 20, 2025

Ambikapur-Renukoot rail line
Surguja rail Sangharsh samiti meet with UP minister (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति ने अंबिकापुर-रेणुकूट नई रेल लाइन (Ambikapur-Renukoot Rail line) परियोजना को आगामी आम बजट में शामिल करने की मांग को लेकर शहर प्रवास पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र से स्थानीय सर्किट हाउस में मुलाकात की। डॉ. मिश्र ने दुरस्थ और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए इस रेल लाइन परियोजना को बहु उपयोगी और वाराणसी से सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र एक दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे थे। अंबिकापुर-रेणुकूट रेल मार्ग (Ambikapur-Renukoot Rail line) के लिए प्रयासरत सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति ने उनसे मुलाकात कर भारत सरकार के आगामी आम बजट 2026-27 में अंबिकापुर रेणुकूट नई रेल लाइन परियोजना को शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित करने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित आग्रह पत्र सौंपा।

इस दौरान राज्य मंत्री ने इस रेल परियोजना और इसकी स्वीकृति के लिए किया जा रहे प्रयासों के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रेल मार्ग (Ambikapur-Renukoot Rail line) के माध्यम से सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के जुडऩे पर न केवल दोनों प्रदेश के लोगों को आवागमन का लाभ मिलेगा, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक व धार्मिक संबंध और मजबूत होंगे।

रोजगार और पर्यटन के अवसर का सृजन भी होगा, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इस रेल लाइन को मूर्त रूप देने के लिए वे समुचित पहल करेंगे। चर्चा के दौरान (Ambikapur-Renukoot Rail line) पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. एसके त्रिपाठी, रेल संघर्ष समिति के चंद्रशेखर तिवारी, कैलाश मिश्रा, मंगल पाण्डेय, शिवेश सिंह, मुकेश तिवारी, जितेंद्र सिंह, योगेश सोनी, सुभाष गुप्ता, शैलेश सिन्हा सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

Ambikapur-Renukoot Rail line: रेट ऑफ रिटर्न की दी जानकारी

रेल संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि इस रेल लाइन के पिछले सर्वे में इसका रेट ऑफ रिटर्न लगभग 14 प्रतिशत और अक्टूबर 2023 में संपन्न फाइनल लोकेशन सर्वे में इकोनॉमिकल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 19.5 प्रतिशत है। यह रेलवे के नई रेल परियोजनाओं (Ambikapur-Renukoot Rail line) के लिए निर्धारित मानकों के सर्वथा उपयुक्त है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के आम बजट में स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी रेल से संबंधित केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाइन को शामिल कर प्रेषित करने से निश्चित रूप से इसकी स्वीकृति की दिशा में निर्णायक कदम होगा।

Published on:

20 Sept 2025 08:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur-Renukoot Rail line: उत्तर प्रदेश के मंत्री पहुंचे अंबिकापुर, बोले- अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाइन के लिए करेंगे हरसंभव मदद

