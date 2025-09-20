Commits suicide for mobile: बड़ी बहन ने रील देखने मोबाइल नहीं दिया तो 10वीं की छात्रा ने खा ली जुआं मारने की दवा, मौत

अंबिकापुर। 10वीं कक्षा में पढऩे वाली एक छात्र को मोबाइल पर रील देखने व गेम खेलने की लत थी। शुक्रवार की रात बड़ी बहन ने उससे कहा कि वह पढ़ाई करे, लेकिन वह उससे झगड़ा करने लगी। इसी बीच बड़ी बहन ने मोबाइल छिपा दिया। इससे नाराज होकर छात्रा ने जुआं मारने की दवा खा (Commits suicide for mobile) ली। तबियत बिगडऩे पर उसे स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।