अंबिकापुर

Commits suicide for mobile: बड़ी बहन ने रील देखने मोबाइल नहीं दिया तो 10वीं की छात्रा ने खा ली जुआं मारने की दवा, मौत

Commits suicide for mobile: पढ़ाई करने को कह रही थी बड़ी बहन, लेकिन मोबाइल लेने को आतुर थी छात्रा, बड़ी बहन ने छिपा दिया था मोबाइल, अस्पताल में तोड़ा दम

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 20, 2025

Commits suicide for mobile
Girl student Radhika Yadav who commits suicide (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। 10वीं कक्षा में पढऩे वाली एक छात्र को मोबाइल पर रील देखने व गेम खेलने की लत थी। शुक्रवार की रात बड़ी बहन ने उससे कहा कि वह पढ़ाई करे, लेकिन वह उससे झगड़ा करने लगी। इसी बीच बड़ी बहन ने मोबाइल छिपा दिया। इससे नाराज होकर छात्रा ने जुआं मारने की दवा खा (Commits suicide for mobile) ली। तबियत बिगडऩे पर उसे स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अंधला निवासी राधिका यादव पिता समय लाल 16 वर्ष 10वीं कक्षा की छात्रा थी। इन दिनों उसकी परीक्षा चल रही थी, लेकिन वह अधिकांश समय मोबाइल में रील देखने व गेम खेलने पर व्यस्त (Commits suicide for mobile) रहती थी। शुक्रवार की रात बड़ी बहन सोनिया यादव 18 वर्ष ने उससे मोबाइल ले लिया और कहा कि परीक्षा चल रही है पढ़ाई करो।

Girl student father and brothers (Photo- Video grab)

इस बात को लेकर दोनों बहनों के बीच काफी विवाद हुआ। इसी बीच बड़ी बहन ने मोबाइल छिपा दिया। बहन द्वारा मोबाइल छिपा दिए जाने से राधिका इतनी नाराज हो गई कि उसने घर में रखी जुआं मारने की दवा (Commits suicide for mobile) खा ली। कुछ ही देर में उसकी तबियत बिगड़ गई। यह देख जब परिजनों ने पूछताछ की तो उसने जहर खाने की बात बताई।

Commits suicide for mobile: अस्पताल में तोड़ा दम

घटना से हड़बड़ाए परिजन राधिका को लेकर तत्काल लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत (Commits suicide for mobile) हो गई। सूचना पर पुलिस ने पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया।

Girl student dead body (Photo- Video grab)

स्कूली छात्रों को लग चुकी है मोबाइल की लत

इन दिनों देखने में आ रहा है कि स्कूली छात्र से लेकर युवा तक अपना अधिकांश समय मोबाइल पर रील देखने व गेम खेलने में बिता रहे हैं। इस चक्कर में वे अपना कॅरियर भी बर्बाद कर रहे हैं।

मोबाइल की लत उनके लिए खतरनाक भी साबित हो रही है। कई बार मोबाइल नहीं मिलने पर वे परिजनों से भी लड़ जाते हैं या खौफनाक कदम (Commits suicide for mobile) उठा लेते हैं। उपरोक्त मामले में भी छात्रा को मोबाइल पर रील देखने व गेम खेलने की लत लगी हुई थी।

Updated on:

20 Sept 2025 06:01 pm

Published on:

20 Sept 2025 05:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Commits suicide for mobile: बड़ी बहन ने रील देखने मोबाइल नहीं दिया तो 10वीं की छात्रा ने खा ली जुआं मारने की दवा, मौत

