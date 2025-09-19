Gang rape case: सहेली की शादी में गई युवती से गैंगरेप, कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा

अंबिकापुर. आदिवासी युवती से सामूहिक बलात्कार के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने अप्रैल 2024 में पीडि़ता के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape case) की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी पीडि़ता का परिचित था। युवती अपनी सहेली के शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इस दौरान परिचित उसे बाइक पर बैठाकर ले गया था। इसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। इसमें 2 आरोपी यह जानते थे कि पीडि़ता अनुसूचित जनजाति की है।