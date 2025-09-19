Girl body found: रात से गायब थी 16 वर्षीय बेटी, सुबह घर से 500 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिली लाश, फैली सनसनी

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के डिंडो चौकी अंतर्गत पांगन नदी के किनारे शुक्रवार की सुबह 16 वर्षीय एक लडक़ी की संदिग्ध हालत में लाश (Girl body found) मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात नाबालिग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। सुबह परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो वह गायब थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा।
बलरामपुर जिले के डिंडो चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर के टुकूपाथर निवासी परमेश्वरी मरकाम पिता लालबिहारी मरकाम 16 वर्ष (Girl body found) गुरुवार की रात घर में थी। रात 9 बजे उसने खाना खाया और कमरे में सोने चली गई। सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजन वहां पहुंचे। देखा तो वह बिस्तर पर नहीं थी।
इसके बाद घर में हडक़ंप मच गया। इसके बाद परिजन समेत मोहल्लेवासी उसकी खोजबीन में जुट गए। इसी बीच उसका शव घर से करीब 500 मीटर दूर पांगन नदी के किनारे संदिग्ध हालत (Girl body found) में पड़ा मिला।
नाबालिग की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही डिंडो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही नाबालिग की मौत की वजह (Girl body found) का पता चल सकेगा।
नाबालिग बेटी का शव (Girl body found) मिलने के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। इधर गांव वालों ने पुलिस व प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज किया है। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।
नाबालिग लडक़ी का शव (Girl body found) मिलने के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं लोगों का कहना कि रात में वह घर से कैसे बाहर निकली, किसने उसे बुलाया था? उसकी मौत कैसे हुई, यह सवाल सभी के जेहन में है। उनकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं।