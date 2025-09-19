Girl body found: रात से गायब थी 16 वर्षीय बेटी, सुबह घर से 500 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिली लाश, फैली सनसनी

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के डिंडो चौकी अंतर्गत पांगन नदी के किनारे शुक्रवार की सुबह 16 वर्षीय एक लडक़ी की संदिग्ध हालत में लाश (Girl body found) मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात नाबालिग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। सुबह परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो वह गायब थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा।