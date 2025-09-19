Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Girl body found: रात से गायब थी 16 वर्षीय बेटी, सुबह घर से 500 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिली लाश, फैली सनसनी

Girl body found: रात में परिवार के साथ खाना खाकर कमरे में सोने चली गई थी नाबालिग, सुबह परिजन कमरे में गए तो बिस्तर से थी गायब, पुलिस कर रही मामले की जांच

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 19, 2025

Girl body found
Minor girl dead body found near river (Photo- Patrika)

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के डिंडो चौकी अंतर्गत पांगन नदी के किनारे शुक्रवार की सुबह 16 वर्षीय एक लडक़ी की संदिग्ध हालत में लाश (Girl body found) मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात नाबालिग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। सुबह परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो वह गायब थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा।

बलरामपुर जिले के डिंडो चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर के टुकूपाथर निवासी परमेश्वरी मरकाम पिता लालबिहारी मरकाम 16 वर्ष (Girl body found) गुरुवार की रात घर में थी। रात 9 बजे उसने खाना खाया और कमरे में सोने चली गई। सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजन वहां पहुंचे। देखा तो वह बिस्तर पर नहीं थी।

इसके बाद घर में हडक़ंप मच गया। इसके बाद परिजन समेत मोहल्लेवासी उसकी खोजबीन में जुट गए। इसी बीच उसका शव घर से करीब 500 मीटर दूर पांगन नदी के किनारे संदिग्ध हालत (Girl body found) में पड़ा मिला।

ये भी पढ़ें

India incorrect map upload: फेसबुक पर अपलोड किया भारत का गलत नक्शा, होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज की प्राचार्य समेत 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज
अंबिकापुर
India incorrect map upload

नाबालिग की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही डिंडो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही नाबालिग की मौत की वजह (Girl body found) का पता चल सकेगा।

Girl body found: परिजनों में पसरा मातम

नाबालिग बेटी का शव (Girl body found) मिलने के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। इधर गांव वालों ने पुलिस व प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज किया है। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

गांव में इस बात की हो रही चर्चा

नाबालिग लडक़ी का शव (Girl body found) मिलने के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं लोगों का कहना कि रात में वह घर से कैसे बाहर निकली, किसने उसे बुलाया था? उसकी मौत कैसे हुई, यह सवाल सभी के जेहन में है। उनकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं।

ये भी पढ़ें

Big incident: महिला के शरीर में था दर्द, मेडिकल स्टोर संचालक ने लगाए 3 इंजेक्शन, दी दवा, खाते ही हो गई मौत
कोरीया
Big incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 06:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Girl body found: रात से गायब थी 16 वर्षीय बेटी, सुबह घर से 500 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिली लाश, फैली सनसनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.