कोरीया

Big incident: महिला के शरीर में था दर्द, मेडिकल स्टोर संचालक ने लगाए 3 इंजेक्शन, दी दवा, खाते ही हो गई मौत

Big incident: शरीर में दर्द होने पर बेटे के साथ मेडिकल स्टोर गई थी महिला, संचालक ने लगाए थे 3 इंजेक्शन और खाने को दी थी दवाइयां, पति ने ओवरडोज देने से मौत का लगाया आरोप

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 18, 2025

Big incident
Woman relatives in hospital (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर. एक महिला के शरीर में दर्द होने पर वह अस्पताल न जाकर बुधवार को वह दवा लेने मेडिकल स्टोर चली गई। यहां मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे 3 इंजेक्शन लगाए और टैबलेट खाने को दिया। शाम को टैबलेट खाते ही महिला के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी मौत (Big incident) हो गई। इधर महिला के पति ने मेडिकल स्टोर संचालक पर इंजेक्शन और दवा का ओवरडोज देने का आरोप लगाया है। कोतवाली में दर्ज कराई गई शिकायत में उसने कार्रवाई की मांग की है।

बैकुंठपुर निवासी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि बुधवार को उसकी पत्नी गोमती गुप्ता के शरीर में दर्द हो रहा था। इस पर वह बेटे के साथ दवाई लेने के लिए कंचनपुर स्थित एक मेडिकल स्टोर गई थी। यहां मेडिकल स्टोर संचालक ने 3-३ इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां (Big incident) दी थी।

दवा खाने के बाद कुछ देर में उसकी मौत (Big incident) हो गई। मृतका के बेटे जय गुप्ता ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक ने मम्मी के कमर में 2 और नस में एक इंजेक्शन लगाए थे। साथ ही गोली देकर शाम को खाने की बात कही थी।

शाम को गोली खाने के बाद मुंह से झाग निकलने लगा और मां की मौत हो गई। मामले में परिजनों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

Big incident: नहीं आई है शिकायत

कोरिया सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह का कहना है कि हमारे पास अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलने पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल स्टोर संचालक किसी भी मरीज को इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं।

ऐसा करना नियम विरुद्ध (Big incident) है। मृतका को इंजेक्शन लगाने की पुष्टि होने पर मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई सहित एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

Updated on:

18 Sept 2025 08:46 pm

Published on:

18 Sept 2025 08:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Big incident: महिला के शरीर में था दर्द, मेडिकल स्टोर संचालक ने लगाए 3 इंजेक्शन, दी दवा, खाते ही हो गई मौत

