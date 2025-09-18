Big incident: महिला के शरीर में था दर्द, मेडिकल स्टोर संचालक ने लगाए 3 इंजेक्शन, दी दवा, खाते ही हो गई मौत

बैकुंठपुर. एक महिला के शरीर में दर्द होने पर वह अस्पताल न जाकर बुधवार को वह दवा लेने मेडिकल स्टोर चली गई। यहां मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे 3 इंजेक्शन लगाए और टैबलेट खाने को दिया। शाम को टैबलेट खाते ही महिला के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी मौत (Big incident) हो गई। इधर महिला के पति ने मेडिकल स्टोर संचालक पर इंजेक्शन और दवा का ओवरडोज देने का आरोप लगाया है। कोतवाली में दर्ज कराई गई शिकायत में उसने कार्रवाई की मांग की है।