Fraud with policemen: ठेकेदार ने पुलिसकर्मी से ठगे 7 लाख, कहा था- बेटी की नौकरी लगवा दूंगा, पत्नी बोली- भरोसा नहीं है तो मेरा ब्लैंक चेक रख लो

बैकुंठपुर. पुलिस लाइन में आवासीय कॉलोनी निर्माण कराने वाले ठेकेदार व उसकी पत्नी ने पुलिस वाहन शाखा प्रभारी (पुलिसकर्मी) से 7 लाख रुपए की ठगी (Fraud with policemen) कर ली। ठेकेदार ने उससे कहा था कि उसकी पहुंच मंत्रालय तक है, वह उसकी बेटी को आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की नौकरी लगवा देगा। इसके लिए उसने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब वह रुपए नहीं दे रहा था तो ठेकेदार की पत्नी ने कहा था कि भरोसा नहीं हो रहा है तो आप मेरा ब्लैंक चेक रख लो। यदि नौकरी नहीं लगी तो ये चेक लगाकर पैसे वापस ले लेना। अब पुलिसकर्मी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है।