Constable died in road accident: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार आरक्षक की मौत, हेलमेट निकलकर गिरा और सडक़ पर टकरा गया सिर

अंबिकापुर. अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर ग्राम लहपटरा के पास बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार आरक्षक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी आरक्षक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत (Constable died in road accident) घोषित कर दिया। आरक्षक सूरजपुर ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था। आरक्षक ने हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन ट्रक की टक्कर से हेलमेट निकलकर फेंका गया और सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। आरक्षक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।