Strict action on NHM workers: Video: सरगुजा के 550 एनएचएम कर्मियों की गई नौकरी, नई भर्ती की तैयारी, किया जेल भरो आंदोलन, दी आत्मदाह की चेतावनी

अंबिकापुर. पिछले 32 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे सरगुजा के 550 एनएचएम कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें नौकरी से बर्खास्त (Strict action on NHM workers) कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी अंतिम अल्टीमेटम के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटने पर स्वास्थ्य सचिव ने सीएमएचओ को पत्र जारी कर नई भर्ती प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एनएचएम कर्मचारियों ने इसी शासन की तानाशाही बताते हुए गुरुवार को जेल भरो आंदोलन किया। आंदोलन में संभाग भर के कर्मचारी शामिल हुए। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि शासन हमारी मांगे नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन व आत्मदाह भी करेंगे।