Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

NHM workers strike: 25 की बर्खास्तगी के विरोध में सरगुजा के 500 से अधिक NHM कर्मियों ने दे दिया सामूहिक त्याग पत्र

NHM workers strike: 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं एनएचएम कर्मचारी, मांगों के समर्थन व 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में और तेज हुआ संघ का आंदोलन

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 09, 2025

NHM workers strike
NHM workers gave mass resignation to officer (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने 25 साथियों की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज (NHM workers strike) कर दिया है। सोमवार को अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के एनएचएम कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सामूहिक त्यागपत्र सौंपा। सरगुजा जिले के 500 से अधिक कर्मचारियों ने इस आंदोलन में भाग लेते हुए अपना इस्तीफा सौंपा और हड़ताल को समर्थन दिया।

एनएचएम संघ की जिलाध्यक्ष शिल्पी राय ने बताया कि सरकार ने 25 कर्मियों को बिना कारण बर्खास्त कर दिया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। इसी के विरोध में 22 दिनों से राज्यभर में हड़ताल (NHM workers strike) जारी है। अब तक 16 हजार से अधिक एनएचएम कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बर्खास्तगी वापस नहीं ली जाती और कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल (NHM workers strike) के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ा है।

ये भी पढ़ें

Murder case solved: भाभी ने ही दुपट्टे से गला घोंटकर की थी ननद की हत्या, दिनदहाड़े नवविवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझी
कोरीया
Murder case solved

विशेषकर प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सहित अन्य व्यवस्थाओं पर काफी विपरीत असर पड़ा है। विभाग को भी व्यवस्थाएं बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

NHM workers strike: ‘सरकार की अपील का नहीं पड़ रहा असर’

सिविल सर्जन डॉ. जेके रेलवानी ने बताया कि ये कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। शासन द्वारा बार-बार ड्यूटी पर लौटने की अपील की गई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कार्य अत्यंत संवेदनशील है।

इसके बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े (NHM workers strike) हुए हैं। आज दिए गए सामूहिक इस्तीफे की जानकारी शासन को भेजी जाएगी। हड़ताल के चलते शासकीय अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है।

ये भी पढ़ें

Student died during dance in DJ: गणेश विसर्जन में डीजे की धुन पर डांस कर रहे 8वीं के छात्र की मौत, डॉक्टर अस्पताल से थे नदारद, जमकर हुआ हंगामा
अंबिकापुर
Student died during dance in DJ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 01:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / NHM workers strike: 25 की बर्खास्तगी के विरोध में सरगुजा के 500 से अधिक NHM कर्मियों ने दे दिया सामूहिक त्याग पत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.