अंबिकापुर

Murder news: छेरता के दिन दामाद की हत्या, की थी लव मैरिज, ससुर व 2 साले समेत आधा दर्जन लोगों ने टांगी-डंडे से किया प्रहार

Murder news: 4 साल पहले किए गए प्रेम विवाह से नाराज थे ससुराल पक्ष के लोग, घर पर साले को साथ लाने के बाद भडक़ा विवाद, पुलिस ने मामले की शुरु की जांच

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 04, 2026

Murder news

Police reached in village (Photo- Patrika)

अंबिकापुर/जयनगर. जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम द्वारिकानगर में छेरता के दिन यानि शनिवार की शाम को एक युवक को लाठी-डंडे व टांगी से प्रहार कर घायल कर दिया गया था। वारदात (Murder news) को उसके ससुर, 2 सालों समेत आधा दर्जन लोगों ने अंजाम दिया। परिजन ने बीच-बचाव किया तो सभी वहां से भाग निकले। घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ने प्रेम विवाह किया था। इससे ससुराल पक्ष के लोग उससे नाराज थे। छेरता के दिन मामूली विवाद के बाद गुस्सा भडक़ उठा और उसकी हत्या कर दी गई।

सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम द्वारिकानगर निवासी रामलल्लू अगरिया (Murder news) पिता पुजारी अगरिया उम्र 30 वर्ष ने 4 वर्ष पूर्व पास के ही ग्राम सरईपारा निवासी टिकेश्वरी से प्रेम विवाह किया था। इससे उसके ससुराल वाले नाराज थे। शनिवार को सभी छेरता मना रहे थे। शाम को रामलल्लू अपने घर में था।

इसी बीच 4 से 5 बजे उसका ससुर ठाकुर सिंह, चाचा ससुर जलजीत सिंह, साला गेंदबिहारी, टेमसाय, भोला सहित 6-7लोग लाठी-डंडे व टांगी से लैस होकर रामलल्लूू के घर पहुंचे और उसपर जानलेवा हमला (Murder news) कर दिया। टांगी व डंडे से सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप घायल हो गया। वहीं रामलल्लू के भाई अनिल को भी चोटें आईं।

गांव वालों ने नहीं बचाया

इस दौरान गांव वाले देखते रहे पर किसी ने बीच बचाव नहीं किया। जब उसकी बहन व पिता पहुंचे तो सभी वहां से भाग निकले। परिजन ने गंभीर रूप से घायल (Murder news) रामलल्लू को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान रात में उसकी मौत हो गई। घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है।

प्रेम विवाह से नाराज थे ससुराल वाले

बताया जा रहा है कि टिकेश्वरी के परिजन प्रेम विवाह से नाराज थे। चार वर्ष से दोनों के परिजनों के बीच बातचीत नहीं थी और न ही दोनों परिवार के बीच कोई संबंध था। कन्या पक्ष के लोग रामलल्लू और उसके परिजन से नाराज थे।

घटना दिवस को खाने-पीने के बाद मामूली सी बात में विवाद इतना बढ़ा कि पुरानी रंजिश से बात हत्या (Murder news) तक पहुंच गई। आज पीएम उपरांत शव परिजनों को सुपुर्द कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Murder news: ये बात भी आ रही सामने

इधर लटोरी पुलिस के अनुसार (Murder news) छेरता पर्व पर मृतक रामलल्लू और उसका साला गेंद बिहारी दोनों ने साथ में गांव में किसी परिचित के यहां खाना पीना खाया। इसके बाद रामलल्लू अपने साले को घर ले आया। यह देख रामलल्लू का छोटा भाई अनिल भडक़ गया और कहने लगा कि इतना दिन से तुमलोग हमारे यहां नहीं आए, आज क्यों आए हो?

इस बात से गेंद बिहारी भडक़ गया और यह कहते हुए वहां से चला गया कि बताता हूं। पुलिस के अनुसार कुछ देर बाद गेंद बिहारी अपने भाई टेम साय समेत अन्य के साथ आया और वारदात (Murder news) को अंजाम दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jan 2026 08:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Murder news: छेरता के दिन दामाद की हत्या, की थी लव मैरिज, ससुर व 2 साले समेत आधा दर्जन लोगों ने टांगी-डंडे से किया प्रहार

