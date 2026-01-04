Murder news: छेरता के दिन दामाद की हत्या, की थी लव मैरिज, ससुर व 2 साले समेत आधा दर्जन लोगों ने टांगी-डंडे से किया प्रहार

अंबिकापुर/जयनगर. जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम द्वारिकानगर में छेरता के दिन यानि शनिवार की शाम को एक युवक को लाठी-डंडे व टांगी से प्रहार कर घायल कर दिया गया था। वारदात (Murder news) को उसके ससुर, 2 सालों समेत आधा दर्जन लोगों ने अंजाम दिया। परिजन ने बीच-बचाव किया तो सभी वहां से भाग निकले। घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ने प्रेम विवाह किया था। इससे ससुराल पक्ष के लोग उससे नाराज थे। छेरता के दिन मामूली विवाद के बाद गुस्सा भडक़ उठा और उसकी हत्या कर दी गई।