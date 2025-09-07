Student died during dance in DJ: गणेश विसर्जन में डीजे की धुन पर डांस कर रहे 8वीं के छात्र की मौत, डॉक्टर अस्पताल से थे नदारद, जमकर हुआ हंगामा

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर डांस करते समय एक 15 वर्षीय किशोर अचानक चक्कर खाकर गिर गया। वह 8वीं कक्षा का छात्र (Student died during dance in DJ) था। उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं थे। लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति संभाली। इधर लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है।