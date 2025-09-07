Student died during dance in DJ: गणेश विसर्जन में डीजे की धुन पर डांस कर रहे 8वीं के छात्र की मौत, डॉक्टर अस्पताल से थे नदारद, जमकर हुआ हंगामा

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर डांस करते समय एक 15 वर्षीय किशोर अचानक चक्कर खाकर गिर गया। वह 8वीं कक्षा का छात्र (Student died during dance in DJ) था। उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं थे। लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति संभाली। इधर लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है।
राजपुर थाना क्षेत्र के महुआपारा निवासी प्रवीण गुप्ता स्वामी आत्मानंद स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र था। शनिवार की शाम गणेश विसर्जन जुलूस में वह डीजे की तेज आवाज में नाच रहा था। इस दौरान उसे अचानक चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा।
सांस लेने में दिक्कत होने पर दोस्तों ने सीने पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरी। तत्काल उसे पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे।
करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और जांच के बाद प्रवीण को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के देर से पहुंचने और अस्पताल स्टाफ की बदसलूकी से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम देवेंद्र प्रधान और थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने स्थिति को संभाला और लोगों को शांत कराया। लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की।
परिजनों और साथियों का कहना है कि प्रवीण ने डांस से पहले एनर्जी ड्रिंक पी थी और पूरे दिन पंडालों में व्यस्त था। आशंका है कि डीजे की तेज आवाज के कारण उसे हार्ट अटैक आया। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मौत का असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। बता दें कि बलरामपुर जिले में डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
बलरामपुर सीएमएचओ डॉ. बसंत सिंह का कहना है कि पुलिस गाड़ी से एक बच्चे को इलाज के लिए राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया था। रविवार होने के कारण डॉक्टर उस समय उपस्थित नहीं थे। लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।