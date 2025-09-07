Murder accused rally: बीच शहर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, 2 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस

मनेंद्रगढ़। गणेश उत्सव के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर 5 सितंबर की रात मनेंद्रगढ़ शहर में बीच सडक़ पर 10 लोगों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 नाबालिग हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने कोतवाली से आरोपियों को हथकड़ी लगाया और दोनों कान को पकड़वाकर शहर के चौक-चौराहों तक पैदल जुलूस (Murder accused rally) निकाला। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।