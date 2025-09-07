Murder accused rally: बीच शहर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, 2 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस

मनेंद्रगढ़। गणेश उत्सव के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर 5 सितंबर की रात मनेंद्रगढ़ शहर में बीच सडक़ पर 10 लोगों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 नाबालिग हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने कोतवाली से आरोपियों को हथकड़ी लगाया और दोनों कान को पकड़वाकर शहर के चौक-चौराहों तक पैदल जुलूस (Murder accused rally) निकाला। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
मनेंद्रगढ़ में गणेश उत्सव के समय बीच शहर में 5 सितंबर की रात करीब 10.30 बजे आपसी रंजिश को लेकर रेलवे वार्ड क्रमांक 7 निवासी करण राठौर की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या (Murder accused rally) कर दी गई थी। इससे क्षेत्र में सनसनी एवं भय का वातावरण निर्मित हो गया था। मामले में एसपी सीएम सिंह ने फरार आरोपियों को पकडऩे निर्देश दिए थे।
साथ ही विशेष टीम का गठन कर तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी। घटना के तीसरे दिन तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार (Murder accused rally) कर लिया गया। इसमें 2 अपचारी बालक हैं। वहीं 1 आरोपी अक्कू उर्फ अकरम फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है।
पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को शहर में पैदल जुलूस (Murder accused rally) निकाला। इस दौरान सिटी कोतवाली से आरोपियों को हथकड़ी लगाया और दोनों कान को पकड़वाए रखा।
आरोपियों का जुलूस (Murder accused rally) भगत सिंह तिराहा, बस स्टैंड, जैन मंदिर तिराहा, हजारी चौक, रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे फाटक, विवेकानंद चौक, गुरुद्वारा रोड से होकर थाना परिसर लौटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1)3(5) बीएनएस के तहत अपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
शहर में ऐसी चर्चा है कि मृत करण राठौर वारदात (Murder accused rally) की रात अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। उसी समय रास्ते में ऋतिक, रोहित सहित 10 युवकों से आमना-सामना हुआ। जहां पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान विवाद बढऩे के कारण लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को समझाकर शांत करा दिया। लेकिन पुलिस के जाने के बाद पुन: दोनों पक्ष में भिड़ गए। मृतक के पक्ष में 2 और आरोपियों के पक्ष में 10 लोग थे। ऐसे में आरोपियों ने चाकू से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
एसपी सिंह ने कहा कि हत्या (Murder accused rally) जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की अपराधिक अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए, ताकि अपराधियों के विरुद्ध समय रहते कठोर कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में अमन-शांति बनी रहे।
कार्रवाई में निरीक्षक दीपेश सैनी, एसआई सुनील तिवारी, एएसआई राकेश शर्मा, किशन चौहान, संतोष सिंह, रवि शमा, नीरज पढिय़ार, राकेश शर्मा, सुनील रजक, मंगल मूर्ति, उतरा कश्यप, प्रदीप लकड़ा, रोशन उइके, परमीत सिंह, शाहबाज अंसारी व पुष्कल सिन्हा सहित अन्य शामिल थे।