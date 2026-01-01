1 जनवरी 2026,

कोरीया

CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

CG News: गौ सेवक भी मौके पर मौजूद रहे। नगर रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। कोरिया जिला प्रशासन से एसडीएम, तहसीलदार मैडम घटना स्थल पर पहुंचे हैं।

कोरीया

image

Love Sonkar

Jan 01, 2026

CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत (Photo AI IMage)

CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही गौ सेवक भी मौके पर मौजूद रहे। नगर रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। कोरिया जिला प्रशासन से एसडीएम, तहसीलदार मैडम घटना स्थल पर पहुंचे हैं।

बताया जा रहा है कि ट्रेन से कट कर नगर रेलवे स्टेशन के आगे में लगभग 15 गौ वशों की मौत हुई है। जिसमें से दो गौ वंश अभी भी जिंदा बताए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन इस घटना से बेखबर है, वहीं गौ सेवक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

पिछले साल भी हुआ था हादसा

पिछले साल सितंबर 2024 में भी कोरिया ज़िले के बैकुंठपुर में एक बड़ा हादसा हो गया था। घटना खरवत रेलवे फाटक के पास की है। यहां ट्रेन से कटकर 13 गोवंशों की मौत हो गई थी।

बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन के सामने अचानक गायों का झुंड आ गया था, जिससे कटकर 13 गोवंशों की मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची, चरचा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी और गायों के शव को हटाया गया।

Updated on:

01 Jan 2026 10:17 am

Published on:

01 Jan 2026 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

कोरीया

छत्तीसगढ़

