CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही गौ सेवक भी मौके पर मौजूद रहे। नगर रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। कोरिया जिला प्रशासन से एसडीएम, तहसीलदार मैडम घटना स्थल पर पहुंचे हैं।