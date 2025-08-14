Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Girl brutal murder: युवती की चाकू से गोदकर हत्या, प्रेम-प्रसंग की आशंका, पिता पहुंचा तो बेटी के सीने में गड़ा था चाकू

Girl brutal murder: ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक पर जताया हत्या का शक, जिस युवक पर जताया जा रहा है शक, वह वारदात के बाद से है फरार

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 14, 2025

Girl brutal murder
Demo pic (Photo source- Shutterstock)

अंबिकापुर। कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हर्री में मंगलवार शाम 25 वर्षीय युवती की उसके ही घर में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या (Girl brutal murder) कर दी गई। घटना के समय युवती अकेली थी। शाम को मवेशी चरा कर लौटे पिता ने जब बेटी की लहूलुहान लाश देखी तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रेम-प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का शक जताया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हर्री निवासी हेमंती लकड़ा 25 वर्ष (Girl brutal murder) घर में ही किराना दुकान चलाने के साथ ही सिलाई का काम करती थी। मंगलवार को उसकी मां झारखंड के ग्राम चंपा गई थी। वहीं पिता मनरूप लकड़ा दोपहर में मवेशियों को चराने जंगल गए थे।

इस दौरान वह घर में अकेली थी। शाम करीब 5 बजे जब पिता लौटा तो देखा कि बेटी की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। उसके सीने में चाकू गड़ा (Girl brutal murder) था और शरीर पर गहरे घाव के कई निशान थे। यह दृश्य देख वह सन्न रह गया। सूचना पर गांव में हडक़ंप मच गया।

सूचना मिलते ही बुधवार की सुबह कुसमी थाना प्रभारी डाकेश्वर सिंह मौके टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले (Girl brutal murder) की जांच शुरु कर दी है।

ग्रामीणों ने चंदर नामक युवक पर जताया शक

घटना के बाद ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक चंदर पर हत्या (Girl brutal murder) का संदेह जताया है। बताया जा रहा है कि हेमंती और चंदर के बीच पूर्व में परिचय था, जिसे लेकर विवाद की स्थिति भी बनी थी। चंदर घटना के बाद से गांव में कहीं नजर नहीं आ रहा है, जिससे शक और गहरा गया है। हालांकि पुलिस अभी मामले की तह तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

Girl brutal murder: प्रेम-प्रसंग की दिशा में जांच

थाना प्रभारी डाकेश्वर सिंह ने बताया कि मामले (Girl brutal murder) को गंभीरता से लिया गया है। घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले हैं। जांच प्रेम-प्रसंग की दिशा में भी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इधर युवती की हत्या से परिजन का रो-रोकर जहां बुरा हाल है, वहीं ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है।

Published on:

14 Aug 2025 05:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Girl brutal murder: युवती की चाकू से गोदकर हत्या, प्रेम-प्रसंग की आशंका, पिता पहुंचा तो बेटी के सीने में गड़ा था चाकू

