Girl brutal murder: युवती की चाकू से गोदकर हत्या, प्रेम-प्रसंग की आशंका, पिता पहुंचा तो बेटी के सीने में गड़ा था चाकू

अंबिकापुर। कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हर्री में मंगलवार शाम 25 वर्षीय युवती की उसके ही घर में चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या (Girl brutal murder) कर दी गई। घटना के समय युवती अकेली थी। शाम को मवेशी चरा कर लौटे पिता ने जब बेटी की लहूलुहान लाश देखी तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रेम-प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का शक जताया है।