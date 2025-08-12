Beaten video viral: बकरी चोरी के शक में गांव वालों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, बरसाते रहे लाठी-डंडे, देखें वीडियो

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चलगली थाना क्षेत्र के बडक़ागांव में सोमवार की शाम हुई एक घटना ने फिर साबित कर दिया कि ग्रामीण इलाकों में कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकडक़र लाठी-डंडे से इतनी बेरहमी से पीटा (Beaten video viral) कि वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। पिटाई के दौरान युवक उन्हें छोड़ देने की मिन्नतें करते रहें, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी। फिलहाल मारपीट में घायल दोनों युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।