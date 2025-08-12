Beaten video viral: बकरी चोरी के शक में गांव वालों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, बरसाते रहे लाठी-डंडे, देखें वीडियो

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चलगली थाना क्षेत्र के बडक़ागांव में सोमवार की शाम हुई एक घटना ने फिर साबित कर दिया कि ग्रामीण इलाकों में कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकडक़र लाठी-डंडे से इतनी बेरहमी से पीटा (Beaten video viral) कि वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। पिटाई के दौरान युवक उन्हें छोड़ देने की मिन्नतें करते रहें, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी। फिलहाल मारपीट में घायल दोनों युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
चलगली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बडक़ागांव के कुछ लोग सोमवार की शाम घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने गांव के किनारे 2 युवकों को संदिग्ध हालत (Beaten video viral) में घूमते देखा। आसपास मवेशी बंधे होने के कारण ग्रामीणों को शक हुआ कि ये युवक बकरी चोरी करने आए हैं। जैसे ही यह बात फैलती गई, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
बिना पुलिस को सूचना दिए भीड़ ने दोनों को पकड़ लिया और घेरकर लाठी-डंडे से पिटाई शुरू कर दी। चीख-पुकार और अफरातफरी के बीच मारपीट इतनी तीव्र थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों युवक लहूलुहान (Beaten video viral) होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना की सूचना पाकर चलगली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर घायलों को तुरंत वाड्रफनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत गंभीर है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। दोनों युवक पास के ही एक गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनके नाम पुलिस ने फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए हैं।
बलरामपुर जिले में पिछले 6 महीनों में चोरी के संदेह पर 5 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें भीड़ ने संदिग्धों को पुलिस के हवाले करने की बजाय खुद सजा (Beaten video viral) दी। कई बार यह भी सामने आया कि जिस पर चोरी का शक जताया गया, वह निर्दोष निकला, लेकिन तब तक वह गंभीर चोटें खा चुका था।
चलगली थाना प्रभारी ने कहा कि हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। यदि पिटाई का शिकार बने युवक चोरी के दोषी (Beaten video viral) पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और हिंसा में शामिल ग्रामीणों को भी बख्शा नहीं जाएगा।