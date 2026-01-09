स्कूल में लापरवाही की कीमत बच्चे को उठाना पड़ा, छज्जा गिरने से मासूम की मौत, प्रधान पाठक निलंबित…

CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर थाना क्षेत्र के शारदापुर गांव में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन का छज्जा गिरने से छठवीं कक्षा के छात्र की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त संचालक ने इस घटना को गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रधान पाठक ममता गुप्ता को निलंबित कर दिया है, जबकि तीन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।