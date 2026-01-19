Bus accident update: छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर बस पलटने से 10 मौतें, आज बलरामपुर लाए जाएंगे शव, 80 से अधिक घायल

अनियंत्रित बस पहले सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराई, फिर एक पेड़ से जा भिड़ी और अंततः करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बस के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए। घटना को लेकर बस चालक विकास पाठक ने पुलिस को बताया कि उसने बस को रोकने के लिए हैंडब्रेक लगाने और इंजन बंद करने की कोशिश की, लेकिन (Bus accident update) तेज ढलान के कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका।