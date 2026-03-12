छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ी गई अफीम की खेती, इतने एकड़ में उग रही थी नशीली फसल, टीएस सिंहदेव ने सरकार से मांगा जवाब

अधिकारियों ने बताया कि खेत में लगे अफीम के पौधों पर डोडा पूरी तरह पक चुका था और उनमें चीरा भी लगाया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अफीम का लेटेक्स निकालने की तैयारी चल रही थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि जमीन एक स्थानीय आदिवासी किसान की है, जिसे झारखंड के एक व्यक्ति को लीज पर दिया गया था। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध खेती के पीछे किन लोगों का हाथ है।