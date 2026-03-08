Bee Attack: मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप, कांग्रेसी नेता समेत 8 लोग घायल

Bee Attack: रामानुजगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक कांग्रेसी नेता समेत कुल आठ लोग घायल हो गए। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को सिविल अस्पताल रामानुजगंज पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।