8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Bee Attack: मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप, कांग्रेसी नेता समेत 8 लोग घायल

Bee Attack: अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक कांग्रेसी नेता समेत 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 08, 2026

मधुमक्खियों का आतंक (photo source- Patrika)

मधुमक्खियों का आतंक (photo source- Patrika)

Bee Attack: रामानुजगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक कांग्रेसी नेता समेत कुल आठ लोग घायल हो गए। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को सिविल अस्पताल रामानुजगंज पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।

अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया…

स्थानीय निवासियों के अनुसार अस्पताल परिसर और आसपास के इलाके में काफी समय से मधुमक्खियों का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी पहले भी दी गई थी, लेकिन रामानुजगंज नगर पालिका की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

Bee Attack: सभी घायलों की हालत स्थिर

फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे सवाल उठा रहे हैं कि जब लंबे समय से मधुमक्खियों का खतरा बना हुआ था, तो प्रशासन ने समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 01:57 pm

Published on:

08 Mar 2026 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Bee Attack: मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप, कांग्रेसी नेता समेत 8 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rape case: बलात्कार पीडि़ता को 12 साल तक समाज से बहिष्कार का सुनाया फरमान, सरपंच बोला- पूरे गांव वालों के पैर धोकर पानी से नहलाओ, बकरा और शराब दो

Rape case
बलरामपुर

घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक

घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार(photo-patrika)
बलरामपुर

Father murder: घर में पत्नी नहीं थी तो पिता से कहा- तुमने ही उसे छिपाया है, फिर डंडे से पीटकर की हत्या

CG Murder News: रिश्तों पर लालच भारी! पोते ने की दादा की हत्या, दो साल बाद गिरफ्तारी(photo-patrika)
बलरामपुर

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम,भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार

CG News: सरकारी गाड़ी में आए अफसरों ने बरसाए डंडे, एक की मौत,एसडीएम भाजपा नेता समेत 4 गिरफ्तार
बलरामपुर

बलरामपुर में अवैध बॉक्साइट जांच के दौरान बवाल, मारपीट में एक ग्रामीण की मौत, 2 घायल… एसडीएम सहित 4 हिरासत में

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.