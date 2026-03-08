Bee Attack: मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप, कांग्रेसी नेता समेत 8 लोग घायल

मधुमक्खियों का आतंक (photo source- Patrika)
Bee Attack: रामानुजगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक कांग्रेसी नेता समेत कुल आठ लोग घायल हो गए। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को सिविल अस्पताल रामानुजगंज पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार अस्पताल परिसर और आसपास के इलाके में काफी समय से मधुमक्खियों का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी पहले भी दी गई थी, लेकिन रामानुजगंज नगर पालिका की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे सवाल उठा रहे हैं कि जब लंबे समय से मधुमक्खियों का खतरा बना हुआ था, तो प्रशासन ने समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की।
