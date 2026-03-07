7 मार्च 2026,

शनिवार

बलरामपुर

घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

CG Rape News: बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक पर महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगा है।

बलरामपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 07, 2026

घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार(photo-patrika)

घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Rape News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक पर महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।

CG Rape News: महिला को अकेला देखकर घर में घुसा आरोपी

मिली जानकारी के अनुसार मामला वाड्रफनगर कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बरती कला कन्या माध्यमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षक महिला को घर में अकेला देखकर उसके घर में घुस गया। आरोप है कि आरोपी ने महिला के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की।

इसी दौरान किसी ने महिला के पति को घटना की जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही पति तुरंत घर पहुंचा। वहां शिक्षक को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसने घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी शिक्षक लंबे समय से महिला पर बुरी नजर रखता था और पहले भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर चुका था।

बताया जा रहा है कि जब महिला का पति घर पर नहीं था, तब आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर घर में घुसकर गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते मामला सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश का माहौल है।

Updated on:

07 Mar 2026 01:32 pm

Published on:

07 Mar 2026 01:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

