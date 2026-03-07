घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत! पति के पहुंचते ही पकड़ा गया शिक्षक, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि जब महिला का पति घर पर नहीं था, तब आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर घर में घुसकर गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते मामला सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश का माहौल है।