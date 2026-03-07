CG Rajya Sabha Election: सामाजिक समीकरणों पर सियासी दांव, भाजपा ने ओबीसी तो कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे पर खेला दांव

CG Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ की रिक्त दो राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा से लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम का चुनाव जीतना तय हो गया। दो सीट के लिए कुल तीन लोगों ने नामांकन जमा किए थे। इसमें तेलंगाना के एक व्यक्ति ने नामांकन जमा किया था। उसमें कोई प्रस्तावक व समर्थक नहीं था। इस कारण उनका नामांकन रद्द हो गया। वहीं, उम्मीदवारों के चयन में साफतौर पर सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण हावी दिखाई दे रहे हैं।