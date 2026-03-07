Chhattisgarh Weather Update: रायपुर-बिलासपुर समेत कई शहरों में बढ़ा तापमान, प्रदेश में अभी जारी रहेगा शुष्क मौसम

प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो बिलासपुर में अधिकतम तापमान 36.0 और न्यूनतम 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पेंड्रा रोड में अधिकतम 33.5 और न्यूनतम 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबिकापुर में अधिकतम 31.5 और न्यूनतम 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जगदलपुर में अधिकतम 33.9 और न्यूनतम 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में अधिकतम तापमान 36.6 और न्यूनतम 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।