CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान! होली के बाद बढ़ने लगी गर्मी, फिलहाल राहत के आसार नहीं…

मौसम विभाग के अनुसार इन मौसमी तंत्रों का फिलहाल प्रदेश के मौसम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है, जिससे प्रदेश में गर्मी का असर धीरे-धीरे और बढ़ सकता है।