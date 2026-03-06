6 मार्च 2026,

शुक्रवार

home_icon

रायपुर

यात्रीगण ध्यान दें… 13 मेमू रेलगाड़ियां दो दिन रहेंगी बंद, कई लंबी दूरी की गाड़ियां भी प्रभावित

CG Train Cancelled: रायपुर में रेल पटरियों पर तकनीकी कार्य के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। South East Central Railway के नागपुर मंडल में मरम्मत और सुधार कार्य के लिए रेल यातायात में अवरोध लिया जा रहा है।

2 min read
रायपुर

Shradha Jaiswal

Mar 06, 2026

यात्रीगण ध्यान दें… 13 मेमू रेलगाड़ियां दो दिन रहेंगी बंद, कई लंबी दूरी की गाड़ियां भी प्रभावित

यात्रीगण ध्यान दें… 13 मेमू रेलगाड़ियां दो दिन रहेंगी बंद, कई लंबी दूरी की गाड़ियां भी प्रभावित(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेल पटरियों पर तकनीकी कार्य के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। South East Central Railway के नागपुर मंडल में मरम्मत और सुधार कार्य के लिए रेल यातायात में अवरोध लिया जा रहा है। इसके चलते कई स्थानीय और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले से जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है।

CG Train Cancelled: इन रेलखंडों में होगा तकनीकी कार्य

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दो दिनों तक बोरतलाव–दरेकसा तथा गुदमा–गोंदिया रेलखंड में पटरियों के रखरखाव और सुधार से जुड़ा काम किया जाएगा। इस दौरान रेल मार्ग पर अवरोध लिया जाएगा, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाली कई गाड़ियों का संचालन प्रभावित रहेगा।

13 मेमू रेलगाड़ियां दो दिन के लिए बंद

तकनीकी कार्य के कारण कुल 13 मेमू रेलगाड़ियों को दो दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। इन गाड़ियों का उपयोग मुख्य रूप से रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों द्वारा किया जाता है। इसलिए इन रेलगाड़ियों के बंद रहने से कामकाजी लोगों, विद्यार्थियों और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े यात्रियों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

लंबी दूरी की गाड़ियों पर भी पड़ेगा असर

रेलवे प्रशासन के अनुसार कुछ लंबी दूरी की गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। इनमें टाटानगर–इतवारी एक्सप्रेस और कोरबा–इतवारी एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों की आवाजाही दुर्ग से बोरतलाव के बीच प्रभावित रहेगी।

यात्रियों से सतर्क रहने की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित रेलगाड़ी की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद रेल संचालन को सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा।

रेलवे का कहना है कि पटरियों के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़े ऐसे कार्य यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर किए जाते हैं, इसलिए अस्थायी असुविधा के बावजूद यह कार्य आवश्यक है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 10:34 am

