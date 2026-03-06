यात्रीगण ध्यान दें… 13 मेमू रेलगाड़ियां दो दिन रहेंगी बंद, कई लंबी दूरी की गाड़ियां भी प्रभावित

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेल पटरियों पर तकनीकी कार्य के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। South East Central Railway के नागपुर मंडल में मरम्मत और सुधार कार्य के लिए रेल यातायात में अवरोध लिया जा रहा है। इसके चलते कई स्थानीय और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के संचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले से जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है।