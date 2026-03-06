T20 World Cup Semi-Final: इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, रायपुर में गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे

T20 World Cup Semi-Final: भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ICC Men's T20 World Cup 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में England cricket team को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मुंबई के Wankhede Stadium में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाकर नॉकआउट मुकाबलों के इतिहास का सबसे बड़ा और टी-20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस शानदार जीत के बाद देशभर के साथ राजधानी रायपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला।