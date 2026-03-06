6 मार्च 2026,

रायपुर

T20 World Cup Semi-Final: इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, रायपुर में गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे

T20 World Cup Semi-Final: भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ICC Men's T20 World Cup 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में England cricket team को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 06, 2026

T20 World Cup Semi-Final: इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, रायपुर में गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे

T20 World Cup Semi-Final: इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, रायपुर में गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे(photo-patrika)

T20 World Cup Semi-Final: भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ICC Men's T20 World Cup 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में England cricket team को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मुंबई के Wankhede Stadium में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाकर नॉकआउट मुकाबलों के इतिहास का सबसे बड़ा और टी-20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस शानदार जीत के बाद देशभर के साथ राजधानी रायपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला।

T20 World Cup Semi-Final: जयस्तंभ चौक पर उमड़ा जीत का जश्न

भारत की जीत की खबर मिलते ही जयस्तंभ चौक पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुट गई। होली के दूसरे दिन शहर के बच्चे, युवा और परिवार बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और “भारत माता की जय” के नारों के साथ जीत का जश्न मनाया। लोगों ने आतिशबाजी की और तिरंगा लहराकर टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की। कई जगह ढोल-नगाड़ों के साथ लोग देर रात तक जश्न में डूबे नजर आए।

8 मार्च को न्यूज़ीलैंड से होगा फाइनल

अब India national cricket team का मुकाबला फाइनल में New Zealand national cricket team से 8 मार्च को होगा। इस हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है और सभी की निगाहें खिताबी भिड़ंत पर टिकी हैं। शहर के खेल प्रेमियों का कहना है कि अगर भारत फाइनल जीतता है तो रायपुर समेत पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक जश्न देखने को मिलेगा।

Published on:

06 Mar 2026 08:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / T20 World Cup Semi-Final: इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, रायपुर में गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे

