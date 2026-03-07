रायपुर में ठगी का नया तरीका, विदेश में होटल बुक कराने की बात कहकर ठगों ने लगाया लाखों का चूना

इस पर हरदीप ने वहां के कुछ होटलों की जानकारी वाट्सऐप में दी। इसके बाद उसने रकम ट्रांसफर करने के लिए हरदीप से बैंक अकाउंट नंबर भी लिया। फिर अगले दिन उसने कॉल किया और हरदीप को करेंसी टॉवर में मिलने के लिए बुलाया। इससे पहले उसने कारोबारी को कहा कि उन्हें करीब 20 हजार डॉलर चाहिए। इसके बदले वह इंडियन करेंसी दे देगा। कारोबारी 20 हजार डॉलर लेकर उसके बताए हुए सातवें फ्लोर में पहुंचा। वहां एक ऑफिस में रक्षित अग्रवाल मिला, जिसने खुद को हर्षित का भाई बताया। उसने बताया कि दोनों भाइयों ने यह ऑफिस खरीदा है।