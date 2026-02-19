Clothing Store Fire: वेल्डिंग की चिंगारी से कपड़ा दुकान में भीषण आग, कारोबारी को लाखों का नुकसान

घटना के समय, दुकान के मालिक आर. दुबे अपनी दुकान बंद करके किसी काम से बाहर गए हुए थे। उन्हें आग लगने की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुँचे। लेकिन, तब तक दुकान का ज़्यादातर सामान जल चुका था, जिससे उन्हें काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। आर. दुबे ने बताया कि उनकी दुकान में कई तरह के रेडीमेड कपड़े थे, जिनमें बेल्ट, चश्मे, रूमाल, गर्म कपड़े और तौलिए शामिल थे।