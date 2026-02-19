19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Clothing Store Fire: वेल्डिंग की चिंगारी से कपड़ा दुकान में भीषण आग, कारोबारी को लाखों का नुकसान

Clothing Store Fire: प्रेमनगर में वेल्डिंग दुकान की चिंगारी से दुबे बेल्ट एंड गारमेंट्स में आग लग गई। हादसे में दुकान का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया और कारोबारी को भारी नुकसान हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 19, 2026

कपड़ा दुकान में आग (photo source- Patrika)

कपड़ा दुकान में आग (photo source- Patrika)

Clothing Store Fire: कोरबा के दर्री थाना इलाके के प्रेमनगर में स्थित दुबे बेल्ट्स एंड गारमेंट्स नाम की दुकान में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पास की वेल्डिंग की दुकान से निकली चिंगारी से यह हादसा हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान का ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गया।

Clothing Store Fire: फोन के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली

घटना के समय, दुकान के मालिक आर. दुबे अपनी दुकान बंद करके किसी काम से बाहर गए हुए थे। उन्हें आग लगने की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुँचे। लेकिन, तब तक दुकान का ज़्यादातर सामान जल चुका था, जिससे उन्हें काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। आर. दुबे ने बताया कि उनकी दुकान में कई तरह के रेडीमेड कपड़े थे, जिनमें बेल्ट, चश्मे, रूमाल, गर्म कपड़े और तौलिए शामिल थे।

समय रहते आग पर पाया नियंत्रण

Clothing Store Fire: इस आग से करीब एक लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। सूचना मिलते ही CSEB फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायरफाइटर्स ने बताया कि उनके पहुंचने से पहले काफी सामान जल चुका था, लेकिन उन्होंने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 02:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Clothing Store Fire: वेल्डिंग की चिंगारी से कपड़ा दुकान में भीषण आग, कारोबारी को लाखों का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Student Suicide Case: घर में संदिग्ध हालात में छात्र की मौत, सुसाइड नोट में देहदान की इच्छा

कोरबा में छात्र ने फांसी लगाई (photo source- Patrika)
कोरबा

Exam के दिन 12वीं के छात्र ने घर में लगाई फांसी

परीक्षा के दिन 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या! सुसाइड नोट में लिखी चौकानें वाली बात... एग्जाम डे पर मातम(photo-patrika)
कोरबा

Big Incident: मामी के साथ नहर में स्नान करते समय मासूम की डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम

डूबने से मौत (Photo Video SS)
कोरबा

Huge Road Accident: ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत, मौके पर ही 2 ग्रामीणों की मौत, 5 घायल

ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान भीषण भिड़ंत | Image Source - Patrika
कोरबा

CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर! दो कारों की भिड़ंत में 2 की मौत, 5 घायल

नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.