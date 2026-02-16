Big Incident: मामी के साथ नहर में स्नान करते समय मासूम की डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम

डूबने से मौत (Photo Video SS)
Big Incident: कोरबा जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। जानकारी के अनुसार, नौ साल का रोशन, जो पचौरा का निवासी विष्णु कंवर का पुत्र है, मामी के साथ हसदेव दायीं तट नहर में नहाने गया था। तेज बहाव वाली नहर में खेलते समय वह अचानक पानी की धार में बह गया।
घटना सुबह लगभग 11 बजे ग्राम मड़वारानी के पास हुई। रोशन अपने मामा के घर तरदा आया था और मामी के साथ नहर में स्नान कर रहा था। अचानक वह नहर की तेज धार में बह गया। मामी ने बच्चा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकीं। इसके बाद उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी परिवार को दी और पुलिस को सूचित किया।
पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने नहर में खोजबीन शुरू की। बच्चे की तलाश दोपहर तक जारी रही। करीब तीन बजे पुलिस और स्थानीय लोग जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंतोरा में नहर में बच्चे का शव बरामद कर सके।
इस घटना के बाद रोशन के परिवार में भारी मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोग भी इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और नहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं, अधिकारी लोगों से नहर या नदी के किनारे बच्चों को अकेले न जाने देने की सलाह दे रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग