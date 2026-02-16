Big Incident: मामी के साथ नहर में स्नान करते समय मासूम की डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम

इस घटना के बाद रोशन के परिवार में भारी मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोग भी इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और नहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं, अधिकारी लोगों से नहर या नदी के किनारे बच्चों को अकेले न जाने देने की सलाह दे रहे हैं।