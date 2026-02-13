कोरबा में हाथियों का उत्पात जारी… 50 हाथियों ने तोड़े कई मकान, पीडीएस का राशन चट, ग्रामीणों में दहशत

धोबीबारी में हाथियों के हमले में चार मवेशियों की मौत हो गई। जान बचाने के लिए ग्रामीणों को भागना पड़ा, तब कहीं जाकर हाथी ग्राम से हटे। ग्रामीणो ने बताया कि हाथियों के हमले से मवेशियों के साथ-साथ फसलें भी बर्बाद हो चुकी है। हाथियों ने पीडीएस से मिला राशन भी चट कर दिया है, इससे ग्राम में खाने-पीने का संकट भी गहरा गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। उचित कार्यवाही की बात भी कही है।