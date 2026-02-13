CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर! दो कारों की भिड़ंत में 2 की मौत, 5 घायल

CG Road Accident: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल्टो 100 कार में चार लोग सवार थे। उनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो और गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी कार में तीन लोग सवार थे, सभी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी यात्री कोरबी इलाके के रहने वाले थे। मरने वालों में से एक की पहचान धन सिंह यादव के रूप में हुई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण तेज गाड़ी चलाना था। पुलिस डिटेल में जांच कर रही है।