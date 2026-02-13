CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर! दो कारों की भिड़ंत में 2 की मौत, 5 घायल

नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर (photo source- Patrika)
CG Road Accident: कोरबा जिले के मोरगा चौकी क्षेत्र में केंदई नेशनल हाईवे पर झरना मोड़ के पास शुक्रवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों कारें पूरी तरह डैमेज हो गईं। खुशकिस्मती से, दोनों गाड़ियों के एयरबैग खुल गए, जिससे कुछ लोगों की जान बच गई। हादसे के तुरंत बाद आस-पास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया।
सूचना मिलने पर मोरगा चौकी पुलिस और 112 टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से पोड़ी उपरदा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।
CG Road Accident: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल्टो 100 कार में चार लोग सवार थे। उनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो और गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी कार में तीन लोग सवार थे, सभी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी यात्री कोरबी इलाके के रहने वाले थे। मरने वालों में से एक की पहचान धन सिंह यादव के रूप में हुई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण तेज गाड़ी चलाना था। पुलिस डिटेल में जांच कर रही है।
