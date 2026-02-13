13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर! दो कारों की भिड़ंत में 2 की मौत, 5 घायल

CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर झरना मोड़ के पास दो कारों की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 13, 2026

नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर (photo source- Patrika)

नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर (photo source- Patrika)

CG Road Accident: कोरबा जिले के मोरगा चौकी क्षेत्र में केंदई नेशनल हाईवे पर झरना मोड़ के पास शुक्रवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

CG Road Accident: टक्कर के बाद मचा हड़कंप

चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों कारें पूरी तरह डैमेज हो गईं। खुशकिस्मती से, दोनों गाड़ियों के एयरबैग खुल गए, जिससे कुछ लोगों की जान बच गई। हादसे के तुरंत बाद आस-पास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया।

पुलिस और 112 टीम की तत्परता

सूचना मिलने पर मोरगा चौकी पुलिस और 112 टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से पोड़ी उपरदा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।

एक मृतक की पहचान धन सिंह यादव के रूप में

CG Road Accident: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल्टो 100 कार में चार लोग सवार थे। उनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो और गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी कार में तीन लोग सवार थे, सभी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी यात्री कोरबी इलाके के रहने वाले थे। मरने वालों में से एक की पहचान धन सिंह यादव के रूप में हुई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण तेज गाड़ी चलाना था। पुलिस डिटेल में जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Feb 2026 12:52 pm

Published on:

13 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर! दो कारों की भिड़ंत में 2 की मौत, 5 घायल

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरबा में हाथियों का उत्पात जारी… 50 हाथियों ने तोड़े कई मकान, पीडीएस का राशन चट, ग्रामीणों में दहशत

हाथी (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! पुरानी पेंशन योजना हो सकती है लागू, जल्द होगा ऐलान

CG News, CG news today
कोरबा

बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही मां की मौत, शराब बेचने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, आक्रोशित लोगों ने कहा- बिना सबूत कार्रवाई

अंतिम संस्कार में शामिल होने पैरोल पर पहुंचा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

मैंने पिता को मार दिया है… Youtuber बेटी ने हंसिया से वार कर उतारा मौत के घाट, इस वजह से दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

पिता के खून से रंगे बेटी के हाथ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

Korba Murder Case: दिल दहला देने वाला कांड! 18 साल से नहीं हुआ बच्चा तो पत्नी को उतारा मौत का घाट

पत्नी का मर्डर (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.