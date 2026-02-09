Korba Murder Case: दिल दहला देने वाला कांड! 18 साल से नहीं हुआ बच्चा तो पत्नी को उतारा मौत का घाट

Korba Murder Case: कोरबा जिले में एक डरावनी घटना हुई है, जहां घरेलू झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। बच्चे न होने और पत्नी के कैरेक्टर पर शक के चलते पति ने फावड़े से पत्नी पर हमला कर उसे मार डाला। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया, लेकिन सोमवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना कटघोरा थाना इलाके में हुई।