Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, TI समेत 14 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

इसके अलावा, पसान थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत उप निरीक्षक श्रवण विश्वकर्मा को उनके वर्तमान दायित्व से हटाकर रक्षित केंद्र भेज दिया गया है। पसान थाना की नई जिम्मेदारी जटगा चौकी में पदस्थ एक एएसआई को सौंपी गई है। सिविल लाइन थाना में पदस्थ उप निरीक्षक सुमन पोया को लेमरू थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि उप निरीक्षक पुरुषोत्तम उईके को पाली से स्थानांतरित कर सिविल लाइन थाना भेजा गया है।