Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, TI समेत 14 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

Transfer (photo-patrika)
Police Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में कोरबा जिले के पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। जिले की कानून-व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने तबादला आदेश जारी करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है।
इस प्रशासनिक बदलाव के तहत जिले के विभिन्न थानों और इकाइयों में कार्यरत पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, इस फेरबदल में कुल दो थाना प्रभारी (टीआई), चार उप निरीक्षक (एसआई), तीन सहायक उप निरीक्षक (एएसआई), दो प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षकों का स्थानांतरण किया गया है।
तबादला आदेश के अनुसार, दर्री थाना प्रभारी की जिम्मेदारी आशीष सिंह को सौंपी गई है। वहीं नागेश तिवारी को पाली थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। उप निरीक्षक जितेंद्र यादव को करतला थाना प्रभारी बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त किया जा सके।
इसके अलावा, पसान थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत उप निरीक्षक श्रवण विश्वकर्मा को उनके वर्तमान दायित्व से हटाकर रक्षित केंद्र भेज दिया गया है। पसान थाना की नई जिम्मेदारी जटगा चौकी में पदस्थ एक एएसआई को सौंपी गई है। सिविल लाइन थाना में पदस्थ उप निरीक्षक सुमन पोया को लेमरू थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि उप निरीक्षक पुरुषोत्तम उईके को पाली से स्थानांतरित कर सिविल लाइन थाना भेजा गया है।
इसी कड़ी में लेमरू थाना से एएसआई कुंवर साय पैकरा को जटगा चौकी भेजा गया है। वहीं एएसआई लक्ष्मी प्रसाद कुर्रे को रक्षित केंद्र से स्थानांतरित कर पाली थाना में पदस्थ किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए इस व्यापक फेरबदल को जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग