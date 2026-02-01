Breaking News: नाली के पास मिला मानव भ्रूण, देखकर इलाके में मची खलबली, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रूण को वहां कौन और कब छोड़कर गया। इसके साथ ही कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी इस घटना से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वह बिना डर के पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।