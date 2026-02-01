1 फ़रवरी 2026,

कोरबा

Breaking News: नाली के पास मिला मानव भ्रूण, देखकर इलाके में मची खलबली, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Breaking News: कॉलोनी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कॉलोनी के पीछे नाली के पास एक मानव भ्रूण पड़ा हुआ मिला। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Feb 01, 2026

Crime News

Crime (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एसईसीएल कॉलोनी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कॉलोनी के पीछे नाली के पास एक मानव भ्रूण पड़ा हुआ मिला। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना शाम के समय सामने आई, जब कुछ स्थानीय लोग कॉलोनी के पीछे की ओर गए हुए थे। इसी दौरान उनकी नजर नाली के किनारे पड़े मानव भ्रूण पर पड़ी। पहले तो लोग हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिली, मौके पर भीड़ जुटने लगी। देखते ही देखते खबर पूरी कॉलोनी में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।

नाली के पास फेंका गया मानव भ्रूण

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह भ्रूण को नाली के पास फेंका गया था, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात महिला द्वारा भ्रूण को वहां छोड़ा गया है। हालांकि, यह भ्रूण कितने महीने का है और वहां किस परिस्थिति में फेंका गया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही बांकी मोंगरा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले इलाके की घेराबंदी कर लोगों को वहां से हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद मानव भ्रूण को विधिवत अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं चिकित्सकीय जांच के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रूण को वहां कौन और कब छोड़कर गया। इसके साथ ही कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी इस घटना से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वह बिना डर के पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

Updated on:

01 Feb 2026 04:20 pm

Published on:

01 Feb 2026 04:19 pm

