Husband Murdered: बिस्तर पर पड़ा था पति… पत्नी ने कीटनाशक पिलाकर की हत्या, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

बच्चों को घर में पेस्टीसाइड की एक बोतल मिली, जो पूरी तरह खाली थी। जब अरुण की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उनकी पत्नी उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में टालमटोल करती रही। रात भर उनकी हालत गंभीर बनी रही। 28 जनवरी की सुबह उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 30 जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने पेस्टीसाइड पिलाकर उनकी हत्या करने की बात कबूल कर ली।