Husband Murdered: बिस्तर पर पड़ा था पति… पत्नी ने कीटनाशक पिलाकर की हत्या, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

Paralyzed Husband Murdered: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पत्नी ने अपने पैरालाइज्ड पति को कीटनाशक पिलाकर मार डाला। पति डेढ़ साल से बेड पर था।

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 31, 2026

पत्नी ने पति को कीटनाशक पिलाकर मार-डाला (photo source- Patrika)

पत्नी ने पति को कीटनाशक पिलाकर मार-डाला (photo source- Patrika)

Paralyzed Husband Murdered: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक पत्नी ने अपने लकवाग्रस्त पति को पेस्टीसाइड पिलाकर मार डाला। पत्नी ने अपने बेटे से फूलों पर स्प्रे करने के बहाने पेस्टीसाइड लाने को कहा था। बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां किसी से फोन पर बात कर रही थी। पुलिस को अफेयर का शक है। यह घटना दर्री पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।

Paralyzed Husband Murdered: 30 जनवरी को इलाज के दौरान हुई मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुण सिंह (38) अपने परिवार के साथ लता के आशा नगर में रहते थे। डेढ़ साल पहले उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी बंटी देवी (35) पर निर्भर थे। 27 जनवरी की शाम को उनकी पत्नी ने पानी में पेस्टीसाइड मिलाकर अपने पति को दे दिया। इसी बीच, उनकी बेटी ने उन्हें पानी में पेस्टीसाइड मिलाते हुए देख लिया और अपने बड़े भाई (13) को बता दिया।

बच्चों को घर में पेस्टीसाइड की एक बोतल मिली, जो पूरी तरह खाली थी। जब अरुण की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उनकी पत्नी उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में टालमटोल करती रही। रात भर उनकी हालत गंभीर बनी रही। 28 जनवरी की सुबह उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 30 जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने पेस्टीसाइड पिलाकर उनकी हत्या करने की बात कबूल कर ली।

बेटे से खुला राज

असल में, अरुण सिंह को न सिर्फ़ लकवा था, बल्कि उन्हें टीबी भी थी। पिछले डेढ़ साल से उनकी पत्नी बंटी देवी उनकी देखभाल कर रही थीं। परिवार भी उन्हें पैसे से मदद करता था। उनके 13 साल के बेटे के मुताबिक, उनकी मां किसी से फ़ोन पर बात कर रही थीं। 27 जनवरी की सुबह मां ने बेटे से फूलों पर स्प्रे करने के लिए कीटनाशक मांगा।

बेटे ने कीटनाशक खरीदकर अपनी मां को दे दिया। शाम को उसने पहले बेटे और बेटी को कमरे से बाहर भेजा। फिर कीटनाशक पानी में मिलाकर अपने पति को दे दिया। बेटी ने खिड़की से उसे अपने पिता को कीटनाशक देते हुए देख लिया। उसने अपने बड़े भाई को इस बारे में बताया, लेकिन मां ने बहाना बनाकर बात टाल दी। बाद में बेटे ने कीटनाशक की बोतल देखी, जो खाली थी। इसी बीच, रात करीब 1:30 बजे अरुण सिंह को उल्टी होने लगी।

अस्पताल ले जाने के लिए टालमटोल करती रही

Paralyzed Husband Murdered: बच्चों ने ज़ोर दिया कि उनके पिता को अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन उनकी माँ टालती रहीं। पिता पूरी रात तड़पते रहे। उन्हें 28 जनवरी की सुबह डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दो दिन के इलाज के बाद, 30 जनवरी की सुबह पिता की मौत हो गई।

सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकारा

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने बंटी देवी को उसके पति की हत्या के शक में हिरासत में लिया। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी पत्नी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के बाद बॉडी परिवार को सौंप दी गई है। आरोपी पत्नी के खिलाफ मर्डर की धारा के तहत केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

