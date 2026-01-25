Sex Racket: सेक्स रैकेट का पर्दाफाश! मकान से इस हालत में पकड़े गए 3 युवक-5 युवतियां

घर की आड़ में चल रहा था धंधा! (photo source- Patrika)
Sex Racket: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शनिवार को पुलिस टीम ने एक घर पर छापा मारा और कमरे के अंदर तीन लड़के और पांच लड़कियां संदिग्ध हालात में मिलीं। बाद में लड़कों और लड़कियों को पुलिस स्टेशन लाया गया। यह घटना सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मकान मालकिन का नाम सुरती पटेल है, जो डिंगापुर और रामपुर के बीच एक बस्ती में रहती है। आरोप है कि घर में सेक्स रैकेट चल रहा था। जब रहने वालों ने विरोध किया, तो मकान मालकिन ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी। गुस्साए रहने वालों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने रेड मारी। रेड के दौरान वहां मौजूद लड़के-लड़कियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया।
असल में, सूरती पटेल के घर पर काफी समय से लड़के-लड़कियों का आना-जाना लगा रहता था। इन संदिग्ध गतिविधियों को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार विरोध भी किया। आरोप है कि मकान मालकिन घर के लोगों से गाली-गलौज करती थी और उन्हें धमकाते हुए कहती थी, "यह मेरा घर है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ।"
मोहल्ले के लोग इन संदिग्ध गतिविधियों से बहुत परेशान थे। उन्होंने शुक्रवार को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने शनिवार को मौके पर छापा मारा। घर के अंदर मौजूद लड़के-लड़कियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया और सभी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने मौके से ईश्वर कुमार, नील कुमार यादव, हरदी बाजार के रहने वाले, राज दास महंत, बैगिंदबार के रहने वाले, मकान मालकिन सुरती पटेल और चार लड़कियों को हिरासत में लिया। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। उन सभी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
इस बीच, वार्ड नंबर 36 के पार्षद अजय गोड़ और बड़ी संख्या में लोग सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। पार्षद ने कहा कि लंबे समय से चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों से इलाके का माहौल खराब हो रहा है, जिससे बच्चों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है।
