Husband-wife Dispute: चरित्र-शंका का खौफनाक अंजाम! पति ने पत्नी पर डाला पेट्रोल, फिर जो हुआ उसने हिला दिया सबको

Husband-wife Dispute: घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस हरकत में आई। उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज किया। बयान में अंजलि ने अपने पति के लिए मौत की सज़ा की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी भीमसेन यादव ने आरोपी रवि बरेठ को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।