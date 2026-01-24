24 जनवरी 2026,

शनिवार

कोरबा

Husband-wife Dispute: चरित्र-शंका का खौफनाक अंजाम! पति ने पत्नी पर डाला पेट्रोल, फिर जो हुआ उसने हिला दिया सबको

Husband-wife Dispute: चरित्र-शंका के चलते पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 24, 2026

चरित्र-शंका का खौफनाक अंजाम (photo source- Patrika)

चरित्र-शंका का खौफनाक अंजाम (photo source- Patrika)

Husband-wife Dispute: कोरबा में एक पति ने कैरेक्टर पर शक के झगड़े के बाद अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह घटना शुक्रवार रात CSEB थाना इलाके के झोपड़ीपारा पंप हाउस में हुई। बुरी तरह झुलसी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, रवि बरेठ की शादी पांच साल पहले 23 साल की अंजलि बरेठ से हुई थी। उनका एक बच्चा भी है। रवि अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था, जिसकी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इन झगड़ों से तंग आकर अंजलि अलग रह रही थी।

Husband-wife Dispute: महिला की चीख-पुकार सुनकर परिजनों ने बुझाई आग

शुक्रवार रात करीब 9 बजे अंजलि अपने परिवार के साथ घर पर थी। रवि पेट्रोल की बोतलें लेकर मौके पर पहुंचा। इससे पहले कि अंजलि कुछ कर पाती, रवि ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और माचिस जलाकर उसे आग लगा दी।

अंजलि पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई, जबकि रवि मौके से भाग गया। अंजलि की चीखें सुनकर परिवार वाले पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई। बुरी तरह जली अंजलि को तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बर्न यूनिट में उसका इलाज चल रहा है।

महिला ने पति के लिए फांसी की सजा की मांग

Husband-wife Dispute: घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस हरकत में आई। उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज किया। बयान में अंजलि ने अपने पति के लिए मौत की सज़ा की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी भीमसेन यादव ने आरोपी रवि बरेठ को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

24 Jan 2026 04:23 pm

