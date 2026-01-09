9 जनवरी 2026,

रायगढ़

Raigarh News: घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार

Raigarh News: रायगढ़ जिले के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवकों ने घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 09, 2026

रायगढ़ में खड़ी स्कार्पियों में युवकों ने लगाई आग (photo source- Patrika)

रायगढ़ में खड़ी स्कार्पियों में युवकों ने लगाई आग (photo source- Patrika)

Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुराने झगड़े में गाड़ी में आग लगने का मामला सामने आया है। 8 जनवरी की रात को कुछ युवकों ने घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और स्कूटर से भाग गए। इस घटना में गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। यह घटना चक्रधर नगर थाना इलाके में हुई।

Raigarh News: अपने परिजनों को लगाई आवाज

घटना के बाद पुलिस ने दी गई जानकारी के आधार पर केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि दो युवकों ने यह वारदात की है। घटना से पहले आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोटमार गांव के रहने वाले उपेश कुमार पटेल (18) ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता खेला कुमार पटेल के पास एक स्कॉर्पियो है।

गुरुवार रात (8 जनवरी) को यह उनके घर के बाहर छांव में खड़ी थी। सब लोग अंदर सो रहे थे। अचानक, रात करीब 12:30 बजे वे उठे तो देखा कि कार के अगले हिस्से में आग लगी हुई है। उपेश कुमार ने अपने घरवालों को बुलाया और जब सब बाहर आए तो गांव का रहने वाला अभय सिंह राजपूत और उसके साथी स्कूटर पर भाग गए। फिर उन्होंने आग बुझाने के लिए कार पर पानी डाला, लेकिन अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया था।

आगजनी से पहले की थी मारपीट

Raigarh News: उपेश ने पुलिस को बताया कि 3 जनवरी को जब वह अपनी स्कॉर्पियो में कोतरलिया रेलवे स्टेशन जा रहा था, तो अभय सिंह राजपूत और उसके साथियों ने बिना वजह उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अभय सिंह राजपूत और उसके साथियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 3(5)-BNS और 326(F)-BNS के तहत केस दर्ज किया।

आरोपियों की पतासाजी की जा रही

चक्रधर नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जीएल साहू ने बताया कि एक आरोपी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके दूसरे साथियों के नाम पता चलेंगे। स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा जला हुआ है। यह घटना पुरानी रंजिश का नतीजा लगती है। आगे की जांच चल रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Raigarh News: घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार

