Raigarh News: घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो जलकर खाक, पेट्रोल डालकर लगाई आग, आरोपी फरार

गुरुवार रात (8 जनवरी) को यह उनके घर के बाहर छांव में खड़ी थी। सब लोग अंदर सो रहे थे। अचानक, रात करीब 12:30 बजे वे उठे तो देखा कि कार के अगले हिस्से में आग लगी हुई है। उपेश कुमार ने अपने घरवालों को बुलाया और जब सब बाहर आए तो गांव का रहने वाला अभय सिंह राजपूत और उसके साथी स्कूटर पर भाग गए। फिर उन्होंने आग बुझाने के लिए कार पर पानी डाला, लेकिन अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया था।