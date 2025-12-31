31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नवा रायपुर में कनेक्टिविटी फेल! रेलवे स्टेशन से मंत्रालय तक जाने का साधन नहीं

Nava Raipur Connectivity: स्टेशन से मंत्रालय, इंद्रावती और अन्य सेक्टरों तक जाने की कोई सीधी सुविधा नहीं होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 31, 2025

नवा रायपुर में कनेक्टिविटी फेल (photo source- Patrika)

नवा रायपुर में कनेक्टिविटी फेल (photo source- Patrika)

Nava Raipur Connectivity: भाठागांव बस स्टैंड के बाद अब नवा रायपुर रेलवे स्टेशन भी बीआरटीएस नेटवर्क से गायब है। इसकी वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से नवा रायपुर जाने के लिए सरकार ने ट्रेन तो चला दी, लेकिन यहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के उतरने और बाहर निकलने के बाद वाहन की कोई सुविधा नहीं मिलती।

Nava Raipur Connectivity: नवा रायपुर रेलवे स्टेशन में यह सुविधा नहीं

नवा रायपुर ट्रेन रूकने के बाद यहां से यदि मंत्रालय, इंद्रावती या नवा रायपुर के किसी अन्य सेक्टर में जाना हो तो लोगों के लिए लिफ्ट मांगने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के शेड्यूलिंग में बीआरटीएस बसों का स्टॉपेज रेलवे स्टेशन नहीं दिया गया है।

एनआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि बीआरटीएस बसें वहां रूकती है, जहां इसके लिए स्टॉपेज बनाया जाता है। अभी तक नवा रायपुर रेलवे स्टेशन में यह सुविधा नहीं है। इसका स्टॉपेज रेलवे स्टेशन से चार किमी. दूर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) के करीब बनाया गया है।

बस स्टॉप पर वाशरूम तक नहीं

लाखों रुपए खर्च कर एनआरडीए ने रायपुर से नवा रायपुर के बीच कुछ बस स्टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो किया, लेकिन शौचालय और पानी सुविधा देना भूल गए। इन बस स्टॉप पर बीआरटीएस के कर्मचारियों के लिए भी पानी की सुविधा नहीं है। नवा रायपुर के एक स्टॉपेज में शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ है।

सीबीडी में दुकानें आवंटित, लेकिन ताला बंद

नवा रायपुर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक व्यवसायिक परिसर है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक दुकानें और ऑफिसों में ताला लगा है। 2018 में सीबीडी का निर्माण पूरा होने के बाद एनआरडीए ने 2025 तक बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आवंटन के बाद उद्घाटन की लेटलतीफी की वजह से लोग जरूरी सुविधाओं से वंचित है।

ऐसा प्लान बनाया जिसमें महत्वपूर्ण स्थल गायब

Nava Raipur Connectivity: एनआरडीए के अधिकारियों ने ऐसा प्लान बनाया, जिसमें राजधानी के बस स्टैंड और नवा रायपुर के रेलवे स्टेशन में बसों का स्टॉपेज नहीं दिया गया। रायपुर से नवा रायपुर आने-जाने वाली लाल रंग की बीआरटीएस बसें सिर्फ चयनित स्टॉपेज पर ही रूक रही हैं। बीच रास्ते में बसों को रोकने के लिए ड्राइवरों को सख्त मनाही है।

सुविधाओं के लिए रिपोर्ट मंगाई गई है...

मैंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं कि नवा रायपुर में आम लोगों के लिए जो जरूरी कार्य हैं, उसकी डिटेल प्लान बनाएं। मोबाइल नेटवर्क से लेकर बीआरटीएस बसों के स्टॉपेज, गाडिय़ों की रिपेयङ्क्षरग सेंटर आदि सुविधाओं को लेकर रिपोर्ट मंगाई गई है -अंकित आनंद, चेयरमैन, नवा रायपुर-अटल नगर विकास प्राधिकरण

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 09:06 am

Published on:

31 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नवा रायपुर में कनेक्टिविटी फेल! रेलवे स्टेशन से मंत्रालय तक जाने का साधन नहीं

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Employees Strike: कलम बंद-काम बंद आंदोलन से प्रदेश में सरकारी कामकाज बंद, शासकीय कार्यालयों में छाया सन्नाटा

छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज बंद (photo source- Patrika)
रायपुर

Police Transfer: साल के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 119 अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें List

ट्रांसफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप! आज इन इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना, IMD की चेतावनी जारी

कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत (photo source- Patrika)
रायपुर

बड़ी खुशखबरी: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, 150.56 करोड़ की लागत से होंगे निर्माण कार्य

Road
रायपुर

CG News: पुनर्वास केन्द्र का निरीक्षण कर युवाओं से मिले आईजी बस्तर, 35 को मिला स्मार्टफोन व प्रशिक्षण किट

स्मार्टफोन एवं प्रशिक्षण किट का वितरण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.