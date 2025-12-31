नवा रायपुर में कनेक्टिविटी फेल! रेलवे स्टेशन से मंत्रालय तक जाने का साधन नहीं

Nava Raipur Connectivity: भाठागांव बस स्टैंड के बाद अब नवा रायपुर रेलवे स्टेशन भी बीआरटीएस नेटवर्क से गायब है। इसकी वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से नवा रायपुर जाने के लिए सरकार ने ट्रेन तो चला दी, लेकिन यहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के उतरने और बाहर निकलने के बाद वाहन की कोई सुविधा नहीं मिलती।