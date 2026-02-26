CG News: खेलों को बढ़ावा देने पर जोर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने की मुलाकात

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, प्रशिक्षण संसाधनों का विस्तार करना और युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करना है। वहीं, कपिल देव ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों और सकारात्मक बदलावों की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि बेहतर सुरक्षा और विकास के माहौल में यहां की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगी तथा राज्य खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा।