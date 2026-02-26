Promotion List: वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक कदम, 169 डिप्टी रेंजरों की पदोन्नति और पदस्थापना आदेश जारी

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 में पीएससी के माध्यम से रेंजर के 177 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लंबी चयन प्रक्रिया के बाद वर्ष 2023 में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई, जिसमें 124 अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से नियुक्ति प्राप्त कर सके। चयनित अभ्यर्थियों को छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया गया, जिसके सफल समापन के बाद अब उनकी पदस्थापना कर दी गई है। इससे वन प्रबंधन कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।