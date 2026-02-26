Medical News: एमडी-एमएस की 105 सीटें खाली, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची… इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन

Medical News: प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए एमडी-एमएस की 105 खाली सीटों में केवल 31 का आवंटन किया है। इन सभी छात्रों को हर हाल में एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर वे इस साल होने वाली नीट पीजी के लिए अपात्र हो जाएंगे। यही नहीं, अगले साल होने वाली काउंसिलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। सभी के प्रवेश लेने के बाद भी 74 सीटें खाली रह जाएंगी। इन सीटों को भरने के लिए स्ट्रे वेकेंसी राउंड-2 की आवंटन सूची जारी की जाएगी। इस साल पीजी कोर्स में एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है।