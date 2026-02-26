26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा की दो सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, कांग्रेस और भाजपा में दावेदार सक्रिय, 16 मार्च को होगा मतदान

Rajya Sabha Election 2026: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 सदस्यों केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 26, 2026

नामांकन शुरू (फोटो: पत्रिका)

नामांकन शुरू (फोटो: पत्रिका)

Rajya Sabha Election 2026: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 सदस्यों केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, 26 फरवरी को चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ नामांकन पत्र जमा करने सिलसिला भी शुरू हो जाएगा।

उम्मीदवार 5 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। निर्वाचन में राज्य के कुल 90 विधानसभा सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सदस्य शामिल हैं। सभी विधायक मत-पत्र के माध्यम से मतपेटी में अपना मत प्रदान करेंगे। मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए बैंगनी रंग के स्कैच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।

कांग्रेस में आदिवासी नेता सक्रिय, भाजपा में संकेत मिलने का इंतजार

राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के कोटे की 5 में से 2 सीट 9 अप्रैल 2026 को रिक्त हो जाएगी। इनमें फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी की सीट शामिल हैं। इनमें से एक सीट कांग्रेस और एक सीट भाजपा के खाते में जाना तय है। इस लिहाज से कांग्रेस-भाजपा में अभी से सरगर्मी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी रिक्त होने वाली एक सीट पर किसी आदिवासी को मौका देने का मन बना रही है। यही वजह है कि अभी से बस्तर और सरगुजा के आदिवासी नेता सक्रिय हो गए हैं। वहीं भाजपा की नीति व रीतियों की वजह से दावेदार खामोश हैं, लेकिन अंदरूनी खाने में हलचल शुरू हो गई है। चर्चा के मुताबिक भाजपा आदिवासी या फिर ओबीसी पर अपना दांव खेल सकती है।

अभी चुके तो 2028 तक इंतजार

अप्रैल 2026 में राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। यहां दावेदारों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता, लेकिन किसी कारण से दावेदार चूक जाते हैं, तो उन्हें जून 2028 तक का इंतजार करना होगा। 29 जून 2028 को राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन की सीट रिक्त होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 09:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा की दो सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, कांग्रेस और भाजपा में दावेदार सक्रिय, 16 मार्च को होगा मतदान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Medical News: एमडी-एमएस की 105 सीटें खाली, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची… इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन

MBBS
रायपुर

Atmanand School Recruitment: 31 आत्मानंद स्कूलों में 151 पदों पर भर्ती, 6 दिन में 10 हजार आवेदन… इस तारीख तक मिलेगा मौका

आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

होली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, निकाय कर्मियों के लिए 62.85 करोड़ जारी, लंबित वेतन का होगा भुगतान

चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 51.71 करोड़ आवंटित (photo-patrika)
रायपुर

CG Budget Session: PMGSY की निविदा शर्तों में बदलाव से बवाल, विधानसभा में गूंजा मामला, BJP नेताओं ने की शिकायत

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (photo source- Patrika)
रायपुर

बजट में कर्मचारियों को बड़ी राहत… कैशलेस इलाज की घोषणा पर CM साय का अभिनंदन, कर्मचारी फेडरेशन ने की मुलाकात

CM से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.