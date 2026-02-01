Viral Video: बर्थडे पार्टी में युवकों ने लहराया हथियार, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा वीडियो

इस घटना को लेकर इलाके में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। हाल के समय में हथियारों के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है, जो चिंता का विषय बन गई है। मामला सामने आते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है।