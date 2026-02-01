25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: शिक्षा विभाग में अनियमितताओं का अंबार! 4 सत्रों में 44 अफसरों पर आरोप, 33 शिकायतें लंबित

CG News: शिक्षा विभाग में पिछले चार सत्रों के दौरान 44 अधिकारियों पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कुल 33 शिकायतें दर्ज होने के बावजूद 17 मामलों में जांच अधिकारी तक नियुक्त नहीं किए गए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 25, 2026

चार सत्रों में 44 अधिकारियों पर अनियमित्ता (photo source- Patrika)

चार सत्रों में 44 अधिकारियों पर अनियमित्ता (photo source- Patrika)

CG News: शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को दागदार किया जा रहा है इसकी पोल खुल गई है। स्कूल शिक्षा विभाग को सत्र 2022-23 से लेकर जनवरी 2026 तक 44 अधिकारियों पर अनियमित्ता, भ्रष्टाचार, गबन, घूसखोरी के संबंध में 33 शिकायतें मिली। लेकिन विभाग को दागदार करने का उच्च पदों पर बैठे अधिकारी आज तक 17 केसों में जांच अधिकारी ही नियुक्त नहीं कर पाए है।

इसमें चार साल पुराना मामला भी शामिल है। यह जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश के सवाल के लिखित उत्तर मंत्री गजेन्द्र यादव ने दी है। लिखित जवाब के मुताबिक 33 शिकायतों में तो चार केस की रिपोर्ट तो दे दी गई है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब शून्य है। अनियमित्ता के आरोपी को भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। विभाग के द्वारा जांच नाम मात्र किया जा रहा है।

CG News: 2022-23 में सबसे ज्यादा 13 मामले

लिखित जवाब के मुताबिक सत्र 2025-26 में तीन मामलों की शिकायतें पात्र हुई थी लेकिन अभी तक इन शिकायतों की कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ाई गई है और न ही इन शिकायतों में अब तक कोई जांच अधिकारी नियुक्त किए गए है। ऐसे ही सत्र 2024-25 में 7 में से केवल एक में ही जांच पूरी की गई है।

उसमें भी आरोप अधिरोपित होने के बाद भी कार्यवाही कुछ भी नहीं किया गया है। सत्र 2023-24 में 10 मामले सामने आए जिनमें 6 की जांच के लिए अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए है। 2022-23 में सबसे ज्यादा 13 मामले सामने आए थे। लेकिन चार में जांच पूरी की गई है। लेकिन कार्यवाही किसी पर नहीं की गई है।

CG News: राजधानी के डीईओ पर भी अनियमित्ता की शिकायत

राजधानी रायपुर के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय पर भी आरोप लगे है। इसके साथ ही इनसे पहले रहे जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल और आरएल ठाकुर की शिकायत हुई है। शिकायत सत्र 2024-25 में मान्यता संबंधी घोटाला की शिकायत अनियमित्ता और मान्यता प्राप्त स्कूलों से संबंधित शिकायत अनियमित्ता है। इन शिकायतों के जांच के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी गठित नहीं किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 07:12 pm

Published on:

25 Feb 2026 07:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: शिक्षा विभाग में अनियमितताओं का अंबार! 4 सत्रों में 44 अफसरों पर आरोप, 33 शिकायतें लंबित

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Viral Video: बर्थडे पार्टी में युवकों ने लहराया हथियार, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा वीडियो

हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल (photo source- Patrika)
रायपुर

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की याचिका खारिज, जानें मामला…

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Vidhansabha: विधानसभा के बजट सत्र में विधायक अजय चंद्राकर का आरोप, छत्तीसगढ़ में गांजा पीने वाले 3.50 से 4 लाख बढ़े

CG Vidhansabha: विधानसभा के बजट सत्र में विधायक अजय चंद्राकर का आरोप, छत्तीसगढ़ में गांजा पीने वाले 3.50 से 4 लाख बढ़े
रायपुर

CG Board: रायपुर के 226 खिलाड़ियों और 78 स्काउट-गाइड विद्यार्थियों को मिलेगा बोनस अंक, भेजी गई विद्यार्थियों के नाम की सूची

CG Board: रायपुर के 226 खिलाड़ियों और 78 स्काउट-गाइड विद्यार्थियों को मिलेगा बोनस अंक, भेजी गई विद्यार्थियों के नाम की सूची
रायपुर

CG News: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

CG News: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.