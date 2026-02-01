CG News: शिक्षा विभाग में अनियमितताओं का अंबार! 4 सत्रों में 44 अफसरों पर आरोप, 33 शिकायतें लंबित

इसमें चार साल पुराना मामला भी शामिल है। यह जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश के सवाल के लिखित उत्तर मंत्री गजेन्द्र यादव ने दी है। लिखित जवाब के मुताबिक 33 शिकायतों में तो चार केस की रिपोर्ट तो दे दी गई है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब शून्य है। अनियमित्ता के आरोपी को भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। विभाग के द्वारा जांच नाम मात्र किया जा रहा है।