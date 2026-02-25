25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

CG News: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

CG News: आत्मानंद स्कूलों में से पीएमश्री पं आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम उत्कष्ठ विद्यालय आमापारा में 3 पद, गिरिजा शंकर मिश्र अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ विद्यालय रायपुरा में 7, स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ विज्ञालय त्रिमूर्तिनगर में 7 पदों में भर्ती की जाएगी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 25, 2026

CG News: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

CG News: रायपुर के 31 आत्मानंद स्कूलों में 151 पदों में भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। डीईओ ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, 6 दिनों में ही 10 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च तय की गई है। यानी आवेदन की संख्या काफी ज्यादा होने की उम्मीद है।

भर्ती प्रक्रिया के तहत व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड-3, भृत्य और चौकीदार के कुल 151 संविदा पदों में भर्ती की जाएगी। इसमें व्याख्याता में हिन्दी, गणित, संस्कत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, जीवविज्ञान, वाणिज्य, भौतिकी, रसायन विषय के साथ ही शिक्षक में अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान विषय के पद है। पदों पर चयन हेतु स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर के प्राप्तांकों की गणना की जाएगी। वही केवल हिन्दी और संस्कृत के व्याख्याता पद के लिए ही अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं है।

सबसे ज्यादा भनपुरी और गुढ़ियारी स्कूल में 11-11 पद

रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में से पीएमश्री पं आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम उत्कष्ठ विद्यालय आमापारा में 3 पद, गिरिजा शंकर मिश्र अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ विद्यालय रायपुरा में 7, स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ विज्ञालय त्रिमूर्तिनगर में 7 पदों में भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही भनपुरी स्कूल में 11, गुढ़ियारी में 11, चंदखुरी में 7, गनियारी में 7, रायखेड़ा में 8, खोरपा में 4, बरबंदा में 2, खरोरा के 3, गोगांव में 7, बुढ़ापारा में 2, गोबरा-नवापारा में 4, समोदा में 3, मंदिर हसौद में 2, सारागांव में 4, तिलक नगर में 3, सरोना में 2, मोहबा बाजार में 3, गुरुनानक चौक स्कूल में 1, लालपुर में 3, मोवा में 2, अभनपुर में 7, आरंग में 5, नेवरा में 8, भाठागांव में 6, माना कैंप में 6, कुंरा में 5, फाफाडीह में 5, राजातालाब में 3 पदों में भर्ती की जाएगी।

पदों के लिए चाहिए आठवीं से स्नोत्कोत्तर उपाधि

व्याख्याता के लिए बीएड के साथ ही संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी से स्नाकोत्तर उपाधि, प्रधान पाठक के लिए द्वितीय श्रेणी से स्नातक के साथ ही डीएड या बीएड या डीएलएड और टीईटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे ही शिक्षक के लिए 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड या डीएड या डीएलएड के साथ ही टीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर शिक्षक के लिए कम्प्यूटर साइंस या आईटी या कम्प्यूटर एप्लीकेशन साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक, व्यायाम शिक्षक के लिए 12वीं पास के साथ ही डीपीएड या बीपीएड में स्नातक होना अनिवार्य है।

ऐसे ही सहायक शिक्षक के लिए 45 प्रतिशत के साथ 12वीं व डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण के साथ ही टीईटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वही सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जीव विज्ञान या गणित विषय समूह के 12वीं उत्तीर्ण, ग्रंथपाल के लिए द्वितीय श्रेणी में स्नातक व बी लिब की उपाधि, सहायक ग्रेड 5 के लिए 12वीं पास के साथ डीसीए या पीजीडीसीए या आईटीआई कोपा उत्तीर्ण, भृत्य के लिए आठवीं पास ओर चौकीदार के लिए भी आठवीं पास होना चाहिए।

