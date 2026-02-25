CG News: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

रायपुर के आत्मानंद स्कूलों में से पीएमश्री पं आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम उत्कष्ठ विद्यालय आमापारा में 3 पद, गिरिजा शंकर मिश्र अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ विद्यालय रायपुरा में 7, स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ विज्ञालय त्रिमूर्तिनगर में 7 पदों में भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही भनपुरी स्कूल में 11, गुढ़ियारी में 11, चंदखुरी में 7, गनियारी में 7, रायखेड़ा में 8, खोरपा में 4, बरबंदा में 2, खरोरा के 3, गोगांव में 7, बुढ़ापारा में 2, गोबरा-नवापारा में 4, समोदा में 3, मंदिर हसौद में 2, सारागांव में 4, तिलक नगर में 3, सरोना में 2, मोहबा बाजार में 3, गुरुनानक चौक स्कूल में 1, लालपुर में 3, मोवा में 2, अभनपुर में 7, आरंग में 5, नेवरा में 8, भाठागांव में 6, माना कैंप में 6, कुंरा में 5, फाफाडीह में 5, राजातालाब में 3 पदों में भर्ती की जाएगी।