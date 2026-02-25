CG News: होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए नई गाइडलाइन, ग्राहकों को मुफ्त में देना होगा पीने का पानी

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण, स्टीकर सत्यापन एवं शपथ पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देशन में रायपुर नगर निगम क्षेत्र सहित सम्पूर्ण रायपुर जिले में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में “वाटर फॉर आल" का स्टीकर प्रदर्शित हो तथा ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए।