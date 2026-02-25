25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

CG News: होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए नई गाइडलाइन, ग्राहकों को मुफ्त में देना होगा पीने का पानी

CG News: राजधानी के सभी होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को अब ​फ्री में पीने का पानी ग्राहकों को उपलब्ध कराना होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 25, 2026

raipur news, free water

होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए नई गाइडलाइन ( Photo - Patrika )

CG News: शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और खाद्य प्रतिष्ठानों को नि:शुल्क पेयजल उपलब्ध करने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। साथ ही अब नगर पालिक निगम क्षेत्र में वाटर फॉर आल” अभियान चलाएगी। इसके तहत नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में नागरिकों को नि:शुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं या नहीं।

CG News: होगा सत्यापन

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण, स्टीकर सत्यापन एवं शपथ पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देशन में रायपुर नगर निगम क्षेत्र सहित सम्पूर्ण रायपुर जिले में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में “वाटर फॉर आल" का स्टीकर प्रदर्शित हो तथा ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

नियमित निगरानी एवं सघन कार्यवाही के परिणामस्वरूप अब जिले के विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों को नि:शुल्क शुद्ध पेयजल सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है। जिला प्रशासन की इस पहल से आम नागरिकों को विशेष राहत मिली है तथा जनहित के इस अभियान को सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि “वाटर फॉर आल” अभियान की मॉनिटरिंग निरंतर जारी रहेगी तथा उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

25 Feb 2026 05:33 pm

25 Feb 2026 05:31 pm

