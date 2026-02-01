CG Vidhansabha: विधानसभा के बजट सत्र में विधायक अजय चंद्राकर का आरोप, छत्तीसगढ़ में गांजा पीने वाले 3.50 से 4 लाख बढ़े

ध्यानाकर्षण में भाजपा विधायक चंद्राकर और धरम लाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, मैं जब उधर (विपक्ष) में बैठता था, तो रविन्द्र चौबे से कहता था, आप मेरे साथ चाहिए, 5 मिनट में नशा का सामान उपल्ब्ध करा दूंगा। आज िस्थति सुधरी नहीं है, उससे ज्यादा खराब हुई। इस पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, यह आरोप सही नही है कि प्रशासन फेल है। विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।